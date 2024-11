© Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk

Das britische Unternehmen VivoPower wird von der Nasdaq in Visier genommen und erhält eine Rüge. Das Unternehmen hat es nicht geschafft, seinen Geschäftsbericht rechtzeitig einzureichen.VivoPower International erhielt einen Brief von der Nasdaq, in dem es heißt, dass das Unternehmen aufgrund der Verzögerung bei der Einreichung seines Formulars 20-F für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 derzeit nicht den Notierungsregeln der Nasdaq entspricht. Form 20-F ist eine Berichtsvorgabe, die von der United States Securities and Exchange Commission (SEC) für alle "ausländischen Wertpapieremittenten", die an einer US-amerikanischen Börse wie der NASDAQ oder der New York Stock Exchange (NYSE) notiert …