Basel (ots) -Vom 22. bis 30. Dezember begeistert der Weihnachtszirkus von DAS ZELT in Bern und Wettingen mit einer festlichen Welt voller Magie, Freude und Überraschungen - moderiert von Sascha Ruefer und Miriam Rickli. Die Mischung aus Artistik, humorvollen Comedy-Einlagen und mitreissender Musik sorgt für ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt.Die talentierten Künstler wechseln von Vorstellung zu Vorstellung, sodass jede Show einzigartig ist. Hier sind nur einige davon:- Oleg Tatarynov - Schwebende Akrobatik am Flying Pole- Shotty Ice & Kalina - Atemberaubende Quick Change-Kostümwechsel- Corina & Anton - Luftakrobatik der Extraklasse- Style Acrobats - Ein humorvoller Mix aus Tanz, Akrobatik und Comedy- Mirror Man (Victor) - Faszinierende Spiegelmanipulationen- X-Mas-Girlband - Festliche Gesangseinlagen- Jeton & Carmen - Meisterhafte Jonglage- Marc Haller - Comedy-Zauberer, der mit Humor und Magie begeistertDurch die Abende führen TV- und Event-Moderatoren Sascha Ruefer oder Miriam Rickli, welche mit ihrer charmanten Art für eine besondere Atmosphäre sorgen. Die festliche Stimmung in der beeindruckenden Location von DAS ZELT garantiert einen Abend, den Sie noch lange in Erinnerung behalten werden.Tickets für den Weihnachtszirkus sind ausserdem auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten! Die Plätze sind begrenzt, also sichern Sie sich Ihre Tickets so bald wie möglich!Tickets und weitere Informationen finden Sie unter www.daszelt.ch.Pressekontakt:Reto HütterMediensprecherreto.huetter@daszelt.ch0612600630Original-Content von: DAS ZELT AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090995/100926159