Chicago (ots/PRNewswire) -Brandwatch wurde unter 13 Anbietern, die sich auf Lösungen für Social Listening, Social Media Management und Digital Care konzentrieren, zum Leader ernannt.CHICAGO, 25. November 2024 /PRNewswire/ - Brandwatch, die weltweit führende Social-Media-Management- und Consumer-Intelligence-Suite, wurde im IDC MarketScape: Worldwide Social Marketing Software for Large Enterprises 2024 Vendor Assessment (doc US52038924, November 2024), einer neuen Kategorie für das Analystenunternehmen, als Leader anerkannt.Brandwatch wurde für die folgenden Stärken ausgezeichnet:- "Brandwatch erschließt ein umfassendes Verständnis Weltlage, indem es die umfangreichste Omnichannel-Datenabdeckung mit skalierbaren, branchenführenden KI-Tools und leistungsstarken, flexiblen Berichtsfunktionen analysiert."- "Brandwatch bietet eine umfassende Palette an hochgradig anpassbaren und benutzerfreundlichen Tools, mit denen Marken jederzeit und überall auf sinnvolle Weise nahtlos mit ihrem Publikum in Kontakt treten können.""Unsere kombinierte Produktpalette revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen erfolgreiche Kampagnen durchführen, den Ruf ihrer Marke schützen und fördern und das Unternehmenswachstum durch soziale Medien vorantreiben - schnell, sicher und konsequent", sagte Channing Ferrer, President von Brandwatch. "Wir sind stolz darauf, als führendes Unternehmen im IDC MarketScape for Social Marketing Software for Large Enterprises anerkannt zu werden, was uns bestätigt, unseren Kunden die besten Tools und Informationen auf dem Markt zur Verfügung zu stellen."Die Brandwatch-Roadmap für 2025 umfasst weitere Verbesserungen der KI-Funktionen der Plattform sowie neue Funktionen und Integrationen, die den Benutzern noch umfassendere Einblicke und mehr Kontrolle über ihre Social-Media-Aktivitäten bieten sollen."Unsere ehrgeizigen Pläne für 2025 werden unser Engagement für unsere Kunden weiter festigen, wobei KI auf spannende neue Weise eingesetzt wird, unter anderem durch die neue Zusammenarbeit mit Google Cloud, die wir letzte Woche angekündigt haben", so Ferrer.Brandwatch ist weiterhin bestrebt, KI-gestützte Innovationen und eine robuste Suite von Tools bereitzustellen, die es Marken ermöglichen, sich in der komplexen Social-Media-Landschaft zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen.Weitere Informationen über Brandwatch und sein umfassendes Angebot an Social Marketing-Lösungen finden Sie unter Brandwatch.com.Informationen zu IDC MarketScapeDas Modell des IDC MarketScape zur Bewertung von Anbietern wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Für die Studie wird eine strenge Bewertungsmethode verwendet, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.Informationen zu BrandwatchBrandwatch ist die weltweit führende Social-Media-Management- und Consumer-Intelligence-Suite, die die innovativsten und angesehensten Unternehmen der Welt - darunter die Hälfte der Forbes 100 - mit den Tools, der Struktur und den Erkenntnissen ausstattet, die sie benötigen, um Chancen zu nutzen und ihre Marken zu stärken.Unser Portfolio aus KI-gestützter Verbraucherintelligenz, End-to-End-Influencer-Marketing und preisgekrönten Social-Media-Management-Plattformen bietet eine erstklassige Produktpalette von Lösungen für die unternehmungslustigsten Marken und Agenturen, um erkenntnisgesteuerte Strategien in großem Maßstab umzusetzen.Brandwatch ist Teil der Cision-Markenfamilie, neben CisionOne, PR Newswire und Streem.