Toronto (ots/PRNewswire) -- Ausbau des ETP-Angebots von Valour in APAC: Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc. ("Valour"), hat eine Absichtserklärung mit AsiaNext und SovFi unterzeichnet, um ihre börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte ("ETPs") an der in Singapur lizenzierten Wertpapierbörse von AsiaNext zu notieren sowie zu erweitern und damit den institutionellen Zugang in der gesamten APAC-Region zu verbessern. Dieser strategische Schritt im Rahmen des globalen Expansionsplans von Valour umfasst den Nahen Osten und Afrika als wichtige Zielmärkte. Da die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten über ETPs stark ansteigt, will Valour in den kommenden Wochen 20 neue ETPs auflegen und damit sein bestehendes Angebot von 28 ETPs ergänzen. Valour plant, diese ETPs in neue Rechtsordnungen zu übertragen, um das immense Wachstumspotenzial der sich schnell entwickelnden Märkte zu nutzen, in denen der First-Mover-Vorteil von Valour die Führung im sich entwickelnden Bereich der digitalen Vermögenswerte und ETPs vorantreiben wird.- Strategische Zusammenarbeit: AsiaNext, eine globale Börse für digitale Vermögenswerte, die von der Monetary Authority of Singapore reguliert und von SBI Digital Asset Holdings und der SIX Group unterstützt wird, wird mit Valour und SovFi zusammenarbeiten, um die ETPs von Valour zu notieren und zu handeln. Diese Partnerschaft nutzt die solide Infrastruktur von AsiaNext und die Marktexpertise von SovFi, um die innovativen ETPs von Valour einzuführen sowie institutionellen Anlegern in Südostasien neue Anlagemöglichkeiten zu eröffnen.- Wachstumsmotor für digitale Assets in APAC: Diese Partnerschaft unterstützt das wachsende Interesse an regulierten Investitionen in digitale Vermögenswerte über ETPs in Singapur. Sie steht im Einklang mit der globalen Expansionsstrategie von Valour und stärkt die Position von AsiaNext als führende Multi-Asset-Börse, die Asien und Europa verbindet.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet ("DeFi"), freut sich, eine Absichtserklärung ("MOU") zwischen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Valour Inc. ("Valour"), Asia Digital Exchange Pte. Ltd. ("AsiaNext"), und SovFi Inc. ("SovFi"). Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die börsengehandelten Produkte von Valour (ETPs) in Singapur voranzubringen und dabei die Infrastruktur sowie das Know-how von AsiaNext und SovFi zu nutzen, um den Zugang zu digitalen Vermögenswerten für lokale, regionale und internationale institutionelle Anleger zu erweitern.Strategische Partnerschaft und ZieleAsiaNext, eine globale Börse für digitale Vermögenswerte, die von der Monetary Authority of Singapore reguliert wird, schlägt eine Brücke zwischen Asien und Europa, indem sie institutionellen Anlegern einen sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet. Dahinter stehen die japanische SBI Digital Asset Holdings und die Schweizer SIX Group. Die Absichtserklärung mit Valour wird die Notierung und den Handel von ETPs von Valour an der Wertpapierbörse von AsiaNext bewerten sowie erleichtern und damit die Position von AsiaNext als führender Marktplatz für institutionelle Anleger stärken.Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für die weltweite Expansion von Valour, wobei der Nahe Osten und Afrika die nächsten Schlüsselmärkte sind. Da die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten über regulierte ETPs stark ansteigt, plant Valour, in den kommenden Wochen zusätzlich zu den bestehenden 28 ETPs noch 20 weitere ETPs auf den Markt zu bringen, die auf diese schnell wachsenden Rechtsordnungen ausgerichtet sind.Nach dem jüngsten Erfolg bei der Stärkung der nordischen und europäischen Märkte durch die Übertragung seiner ETPs für digitale Vermögenswerte an die Spotlight-Börse, um die Liquidität zu verbessern und die Reichweite zu erhöhen, konzentriert sich Valour nun auf Asien, Afrika und den Nahen Osten. Diese Regionen bieten aufgrund ihrer raschen Einführung digitaler Vermögenswerte ein immenses Potenzial und positionieren Valour strategisch für Wachstum, da sich der Bereich der digitalen Vermögenswerte und ETPs weltweit weiterentwickelt.SovFi ist auf die Bereitstellung von Liquiditäts- und Kapitalbeschaffungslösungen für große Kapitalmarktbetreiber spezialisiert. Durch die Zusammenarbeit mit Valour und AsiaNext wird SovFi die Vertriebskanäle sowie die Möglichkeiten der Marktdurchdringung für digitale Vermögenswerte ausbauen und so eine breitere Akzeptanz auf den Finanzmärkten in Singapur fördern.Valour wird im Rahmen dieser Absichtserklärung daran arbeiten, sein ETP-Angebot auf AsiaNext zu notieren und zu erweitern, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Produkten wie Bitcoin-Staking und Krypto-Index-basierten ETPs liegt, die derzeit in Südostasien nicht verfügbar sind. Diese strategische Initiative wird es Valour ermöglichen, von der starken Marktpräsenz und der etablierten Infrastruktur von AsiaNext zu profitieren sowie die Entwicklung innovativer Anlagemöglichkeiten für institutionelle Anleger voranzutreiben, die eine sichere und kapitaleffiziente Börse für mehrere Anlageklassen suchen.Stärkere Akzeptanz von digitalen Assets in APACDiese Partnerschaft soll die wachsende Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in digitale Vermögenswerte in Singapur erschließen und dazu beitragen, ein konformes und dynamisches Ökosystem für digitale Vermögenswerte in APAC voranzutreiben. Singapur ist bekannt für seinen robusten Regulierungsrahmen, sein unternehmensfreundliches Umfeld und seine fortschrittliche digitale Infrastruktur und hat sich als globales Zentrum für Blockchain-Innovationen und digitale Vermögenswerte etabliert, das wichtige Akteure für digitale Vermögenswerte wie Coinbase und Circle anzieht. Die Tatsache, dass mehr Zahlungsplattformen Kryptowährungen unterstützen, hat dazu geführt, dass Händlertransaktionen in Kryptowährungen im zweiten Quartal 2024 fast 1 Milliarde US-Dollar erreicht haben, was durch klare Vorschriften für Stablecoins unterstützt wurde. Mit seinen qualifizierten Arbeitskräften, seiner innovationsorientierten Politik und seiner strategischen Lage ist Singapur weiterhin führend bei den Investitionsmöglichkeiten in digitale Anlagen.Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit AsiaNext und SovFi stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer strategischen Expansion in der APAC-Region dar. Gemeinsam sind wir in der Lage, innovative und sichere digitale Anlageprodukte anzubieten, die auf die besonderen Bedürfnisse institutioneller und professioneller Anleger zugeschnitten sind. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen können wir neue Möglichkeiten für diversifizierte Investitionen, Liquidität und den Zugang zu den sich entwickelnden Märkten für digitale Vermögenswerte in Singapur und darüber hinaus schaffen."Kok Kee Chong, Geschäftsführer von AsiaNext, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit Valour und SovFi zusammenzuarbeiten, um die Notierung innovativer digitaler Asset-ETPs an unserer Börse zu prüfen. Diese strategische Partnerschaft entspricht unserer Verpflichtung, institutionellen Anlegern einen sicheren und effizienten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten und die Lücke zwischen Asien und Europa im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu schließen. Indem wir die bewährte Erfolgsbilanz von Valour bei der Emission von ETPs sowie unsere robuste Handels- und Abwicklungsinfrastruktur nutzen, wollen wir unsere Produktpalette erweitern und eine breitere Anlegerbasis ansprechen.Informationen zu AsiaNextAsiaNext ist eine nur für Institutionen zugängliche, globale Börse für digitale Vermögenswerte. Es handelt sich um eine erstklassige Plattform für den Handel und die Tokenisierung einer breiten Palette von Wertpapieren und nicht bankfähigen Vermögenswerten. AsiaNext bietet Notierung, Handel, Clearing, Abwicklung und Verwahrung.Ein Joint Venture zwischen dem japanischen Unternehmen SBI Digital Asset Holdings Co. (SBI DAH) und der SIX Group AG (SIX) in der Schweiz ist AsiaNext im Besitz einer Kapitalmarktlizenz und einer von der Monetary Authority of Singapore ausgestellten Lizenz als regulierter Marktbetreiber. AsiaNext arbeitet nach strengen Standards der Unternehmensführung und internen Kontrollen für alle ihre Aktivitäten.https://www.asianext.com/Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Sui (SUI), Bittensor (TAO), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit geringen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Informationen zu SovFi Inc.Ziel von SovFi ist die Bereitstellung von Marktliquidität und Kapitalbeschaffungslösungen für große staatliche Kapitalmarktbetreiber. Die Entwicklung, Regulierung und Bereitstellung von Finanzinstrumenten durch SovFi nutzt sowohl traditionelle als auch Token-basierte Finanzkonzepte, um kostengünstige, hochliquide und börsengehandelte Produkte anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.sov.fi/Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Absichtserklärung und die Partnerschaft mit AsiaNext, die Entwicklung und Notierung zusätzlicher ETPs und das Passporting solcher ETPs, die Notierung von ETPs auf AsiaNext, die geografische Expansion des Unternehmens und von Valour, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681