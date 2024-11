Die Bohrabschnitte umfassen 2,43 g/t Gold über 172,8 Meter, 2,12 g/t Gold über 95,4 Meter und 2,26 g/t Gold über 78,3 Meter

Vancouver, British Columbia. - 25. November 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die ersten Ergebnisse der Diamantkernbohrungen zur Ressourcenentdeckung und Ressourcenerweiterung in seiner Goldmine Valentine ("Valentine") in Neufundland und Labrador, Kanada, bekannt zu geben. Das Programm, das Teil der erweiterten 100.000 Bohrmeter umfassenden Bohrinitiative ist (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2024), konzentriert sich auf die Entdeckung neuer Goldmineralisierungen jenseits der bekannten Ressourcen auf der 250 km2 großen Liegenschaft. Die Anfang dieses Jahres begonnenen Bohrungen (siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2024) heben das enorme Potenzial hervor, das außerhalb der die drei Tagebaugruben umfassenden Machbarkeitsstudie[i] vorhanden ist und insgesamt 64,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,90 g/t Gold für 3,95 Mio. Unzen in der Ressourcenkategorie "nachgewiesen und angedeutet", sowie 20,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,65 g/t Gold für 1,10 Mio. Unzen in der Ressourcenkategorie "vermutet" enthalten, umfasst. Diese Ressourcen sind innerhalb von nur 8 km der äußerst viel versprechenden, 32 km langen Hauptscherungszone Valentine Lake (VLSZ) beherbergt. Die Bohrergebnisse beinhalten zahlreiche Abschnitte mit sichtbarem Gold und sowohl hochgradige Abschnitte als auch mächtige Zonen mit kontinuierlicher Mineralisierung wurden in mehreren Bohrungen identifiziert, die alle außerhalb der bekannten Mineralressourcen liegen.

Zu den Highlights des Bohrprogramms in der Zone Frank, südwestlich der Grube Leprechaun, zählen:

- 2,43 g/t Au über 172,8 Meter geschätzter wahrer Mächtigkeit ("ETW"), einschließlich 3,84 g/t Au über 90,9 Meter ETW in Bohrung FZ-24-048;

- 2,12 g/t Au über 95,4 Meter ETW in Bohrung FZ-24-046;

- 2,26 g/t Au über 78,3 Meter ETW in Bohrung FZ-24-040;

- 10,21 g/t Au über 2,9 Meter ETW in Bohrung FZ-24-028;

- 5,50 g/t Au über 6,0 Meter ETW in Bohrung FZ-24-031;

- 1,73 g/t Au über 11,0 Meter ETW in Bohrung FZ-24-034;

- 13,39 g/t Au über 0,9 Meter ETW in Bohrung FZ-24-035;

- 8,34 g/t Au über 1,0 Meter ETW in Bohrung FZ-24-037; und

- 11,15 g/t Au über 0,9 Meter ETW in Bohrung FZ-24-039.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Wir haben die 5-Millionen-Unzen-Goldmine Valentine in Kanada in erster Linie aufgrund der kurzfristigen Produktion von etwa 200.000 Unzen pro Jahr in den ersten 12 Jahren der 14-jährigen Lebensdauer der Reserven erworben. Da die Bauarbeiten zu 85 % abgeschlossen sind, liegt das finanzierte Projekt weiterhin im Zeitplan für die erste Goldproduktion im zweiten Quartal 2025. Die erfolgreiche Fertigstellung von Valentine wird Calibre zu einem mittelgroßen Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von 450.000 bis 500.000 Unzen machen.

Seit unserer ersten Due-Diligence-Prüfung im Jahr 2024 ist das Team von dem äußerst aussichtsreichen bezirksgroßen Potenzial der Liegenschaft Valentine Gold Mine sehr begeistert, die eine ähnliche geologische Beschaffenheit aufweist wie die produktiven Reviere Val d'Or und Timmins im Abitibi-Goldgürtel. Diese ersten Bohrergebnisse heben das beträchtliche Potenzial für weitere Entdeckungen und Ressourcenerweiterungen hervor. Die Bohrungen FZ-24-048 (2,43 g/t Gold über 172,8 Meter) und FZ-24-046 (2,12 g/t Gold über 95,4 Meter) sind angesichts der Gehalte und Mächtigkeiten sehr ermutigend, wobei die Mineralisierung seitlich, vertikal und entgegen der Fallrichtung offenbleibt. In nur wenigen Monaten entdeckten wir mächtige Zonen mit Goldmineralisierungen bis zu 1.000 Meter südwestlich des Tagebaus Leprechaun mit Gehalten, die mehr als 40 % über dem Reservengehalt liegen. Diese Ergebnisse befinden sich in unmittelbarer Nähe der Aufbereitungsanlage und außerhalb der Mineralressource, was unsere Zuversicht stärkt, dass das 250 km2 umfassende Landpaket von Valentine einen neuen Goldbezirk darstellt. Darüber hinaus werden bei den laufenden Bohrungen nordöstlich unserer Lagerstätte Marathon vielversprechende Möglichkeiten aufgedeckt und mehrere neue Ziele mit hoher Priorität für Explorationsarbeiten identifiziert. Wir sind gespannt auf das, was vor uns liegt, und freuen uns darauf, weitere Informationen mitzuteilen, sobald wir das erweiterte, mehrere Bohrgeräte umfassende Bohrprogramm fortsetzen und die Baufertigstellung vorantreiben."

Tom Gallo, Senior Vice President Strategy and Growth von Calibre, sagte: "Das zu erwartende Entdeckungspotenzial des orogenen Goldmilieus der Liegenschaft Valentine Gold Mine wird durch die heutigen Bohrergebnisse hervorgehoben. Die Bohrung FZ-24-040 befindet sich etwa 400 Meter in südwestlicher Streichrichtung des Tagebaus Leprechaun, gefolgt von Bohrung FZ-24-046 weitere 450 Meter entfernt und Bohrung FZ-24-048 nochmals weitere 150 Meter. Diese drei Abschnitte definieren einen 1.000 Meter langen Korridor außerhalb unserer aktuellen Mineralressource, der jetzt für zukünftige Abgrenzungsbohrungen definiert wird. Diese Ergebnisse in Verbindung mit den zuvor gemeldeten Bohrungen in der Zone Frank definieren letztendlich eine kontinuierliche Goldmineralisierung, die sich fast 1.500 Meter südwestlich der Ressource Leprechaun erstreckt. Darüber hinaus wurde die Goldmineralisierung in der Vergangenheit in der Nähe der Scherungszone Valentine Lake (VLSZ), der wichtigsten mineralisierten Struktur, definiert. Es ist daher äußerst ermutigend, Abschnitte wie in den Bohrungen FZ-24-028 (10,21 g/t Au über 2,9 Meter ETW) und FZ-24- 031 (5,50 g/t Au über 6,0 Meter ETW) zu sehen, die eine Goldmineralisierung 250 bis 300 Meter nördlich der VLSZ umrissen haben und damit die Breite dieses goldenen Korridors erheblich erweitern."

Link 1 - Abbildungen

Link 2 - VRIFY

Link 3 - Bohrtabellen

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Zu den QA/QC-Protokollen, die in der Goldmine Valentine befolgt werden, gehört die Zugabe von Blindproben und Standards in regelmäßigen Abständen in jede Probencharge. Der Bohrkern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte vor Ort verbleibt und die andere Hälfte markiert und an Eastern Analytical Limited in Springdale, NL, geschickt wird. Alle gemeldeten Kernproben werden mittels Brandprobe (30 g) mit anschließendem AA-Verfahren auf Au analysiert. Alle Proben über 0,30 g/t Au und jene in wirtschaftlich interessanten Abschnitten werden mittels eines Metallsiebs weiter untersucht, um das Vorhandensein von grobkörnigem Gold zu begrenzen. Signifikante mineralisierte Abschnitte sind in Tabelle 1 als Kernlängen und geschätzte wahre Mächtigkeit (80 - 100 % der Kernlänge) angegeben.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Nic Capps, P.Geo., Calibre, Senior Exploration Manager von Valentine Gold Mine und eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord-, Mittel- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Darren Hall"

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Corporate Development & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: mailto:calibre@calibremining.com

Website: http://www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt ("AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, im Lagebericht (Management Discussion and Analysis/ "MD&A") für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Fußnoten:

Siehe "Valentine Gold Project NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study Newfoundland & Labrador, Canada" mit Stand vom 30. November 2022 auf Calibres Website http://www.calibremining.com/ und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77574Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77574&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13000C2058Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18752301-calibre-entdeckt-signifikante-goldmineralisierung-1-000-meter-ressource-goldmine-valentine-neufundland-labrador-kanada