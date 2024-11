Wenn die berühmte Investorin Cathie Wood mit ihrer Prognose richtig liegt, dann müssten Sie jetzt knapp 20.000 US-Dollar investieren, um schon in wenigen Jahren Millionär zu werden. Was steckt dahinter? Die Investorin Cathie Wood ist an der Wall Street wohl eine der bekanntesten Personen. Zwar werden ihre Investments häufig kritisiert, da sie meist ein hohes Risiko bergen. Denn Cathie Wood setzt auf disruptive Innovation, also auf Unternehmen, deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...