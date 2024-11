FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach einem verhaltenen Start zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog bis zum Nachmittag um 0,45 Prozent auf 133,66 Punkte an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,20 Prozent.

Damit knüpften die Festverzinslichen mit etwas Verzögerung an die deutlichen Kursgewinne vom Freitag an, als schwache Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für mehr Auftrieb gesorgt hatten. Auch in Europa gerieten die Renditen an den Anleihenmärkten zumeist unter Druck. Hintergrund sind reduzierte Inflationserwartungen nach der Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump.

Am Markt werde davon ausgegangen, dass Bessent einen potenziell mäßigenden Einfluss auf die Politik der neuen Regierung haben dürfte, sagte Shaun Osborne, Stratege bei Scotiabank. So befürworte Bessent zum Beispiel eine schrittweise Vorgehensweise bei den geplanten Import-Zöllen. Es wird befürchtet, dass diese teils sehr hoch ausfallen und so die Teuerung in den Vereinigten Staaten anheizen.

Bereits am Montagmorgen hatte sich der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, zur Stützung der Wirtschaft für weitere Zinssenkungen ausgesprochen. "Andernfalls wird die Wirtschaft nicht ausreichend wachsen", sagte Lane in einem Interview mit der französischen Finanzzeitung "Les Echos". Auch diese Aussagen hatten die Renditen in der Eurozone belastet./la/he