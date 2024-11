Bitcoin News: Michael Saylor kauft wieder!

Er hat es wieder getan. Michael Saylor ist der CEO von MicroStrategy, einem Unternehmen, das inzwischen zu einem der größten Bitcoin-Wale auf der Welt geworden ist. Heute hat er erneut verkündet, dass er mit seinem Unternehmen wieder 55.500 Coins gekauft hat. Das Bitcoin-Vermögen, das MicroStrategy inzwischen aufgebaut hat, beläuft sich nun auf einen Wert von über 37 Milliarden Dollar. Niemand ist Bitcoin gegenüber wohl so bullish gestimmt wie Saylor und bisher scheint seine Rechnung aufzugehen.

5,4 Milliarden Dollar investiert

Die meisten träumen davon, Bitcoin gekauft zu haben, als der Kurs noch bei einem Dollar stand. Auch beim aktuellen Kurs von fast 100.000 Dollar hoffen viele, dass sie jemals einen ganzen Bitcoin besitzen können. Immerhin wird es am Ende nur 21 Millionen Coins geben, sodass längst nicht jeder einen haben kann. Saylor ist der Kurs egal. Er kauft, wann immer sein Unternehmen Geld dafür auftreiben kann. Auch heute wurde wieder ein Kauf von 55.500 Bitcoin im Wert von 5,4 Milliarden Dollar verkündet.

MicroStrategy has acquired 55,500 BTC for ~$5.4 billion at ~$97,862 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 35.2% QTD and 59.3% YTD. As of 11/24/2024, we hodl 386,700 $BTC acquired for ~$21.9 billion at ~$56,761 per bitcoin. $MSTR https://t.co/79ExzXk4UM - Michael Saylor (@saylor) November 25, 2024

Insgesamt hält das Unternehmen nun unglaubliche 386.700 Bitcoin, die über 37 Milliarden Dollar wert sind. Gekauft hat er die Coins für insgesamt 21,9 Milliarden Dollar, also für einen Durchschnittspreis von 56.761 Dollar. Damit liegt er bereits jetzt ordentlich im Plus und die Chancen stehen gut, dass es in naher Zukunft noch deutlich weiter bergauf geht. Das wirkt sich natürlich auch auf den MicroStrategy-Aktienkurs aus.

Der MicroStrategy-Aktienkurs ist allein in diesem Jahr um über 500 % gestiegen. Mit immer weiter steigenden Aktienkursen bekommt Saylor immer mehr Kapital über seine Wandelanleihen und kann damit immer mehr Bitcoin kaufen. Damit stehen die Chancen gut, dass auch Saylor selbst mit weiteren Milliarden für weiter steigenden Bitcoin-Kursen sorgt.

Bisher wirkt die MicroStrategy-Aktie wie eine gehebelte Position auf den Bitcoin, da das Wertpapier noch stärker steigt, wenn es für den Kryptomarkt bergauf geht und bei einer Bitcoin-Korrektur noch stärker fällt als die Kryptowährung. Wer also auf weiter steigende Bitcoin-Kurs spekuliert, ist auch mit der MicroStrategy-Aktie gut aufgehoben. Noch höhere Renditen können Anleger mit anderen Kryptowährungen erzielen, die oft gerade am Anfang innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent steigen können. Aktuell rückt vor allem Flockerz ($FLOCK) in den Fokus der Anleger.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Flockerz explodiert auf 3,2 Millionen Dollar

Steigt der Bitcoin-Kurs, steigt nicht nur die MicroStrategy-Aktie. Auch die meisten Altcoins profitieren davon, wobei in diesem Jahr vor allem Meme Coins extrem gefragt sind und oft Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen. Mit Flockerz ($FLOCK) kommt ein Meme Coin auf den Markt, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Die $FLOCK-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits über 3,2 Millionen Dollar umgesetzt wurden.

($FLOCK Token-Vorverkauf - Quelle: Flockerz Website)

Die Tatsache, dass die Nachfrage schon während des Vorverkaufs so hoch ist, führt Analysten zu der Annahme, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um mehr als das 20-fache steigen könnte. Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, wodurch frühe Käufer einen ersten Buchgewinn mitnehmen können. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die eine überdurchschnittlich hohe Staking-Rendite auszahlt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.