Krypto-Wal verkauft PEPE - droht der Mega-Crash?

Ethereum steigt in den letzten 24 Stunden um rund 7 Prozent und notiert damit mittlerweile oberhalb von 3.500 US-Dollar. Die Kursgewinne werden ausgebaut, Bullen treiben ETH nach oben. Damit wertet ETH diese Woche gegen BTC auf.

Derweil verlieren einige Meme-Coins aktuell an Zugkraft. So muss PEPE der starken Kursentwicklung in den vergangenen Wochen Tribut zollen. PEPE fiel um rund 8 Prozent in den letzten sieben Tagen, zugleich trennen sich Wale von ihrem Bestand. Droht also der Mega-Crash bei PEPE?

Weg mit PEPE: Krypto-Wal trennt sich von Meme-Coin

Die folgenden On-Chain-Daten zeigen die Handelsaktivitäten eines großen PEPE- und EIGEN-Investors. Dieser Wal verkaufte in den letzten drei Tagen insgesamt 130,2 Milliarden PEPE im Wert von 2,71 Millionen US-Dollar und tauschte diese gegen 891 ETH. Dabei erzielte er einen Profit von 68,3 Millionen US-Dollar. Trotz des Preisrückgangs hält der Wal weiterhin eine große Position von 3,241 Billionen PEPE im Wert von 64,1 Millionen US-Dollar. Parallel dazu investierte der Wal in EIGEN und tauschte 181,3 ETH gegen 217.348 EIGEN, wodurch er seine Position auf 1,608 Millionen EIGEN ausbaute. Augenscheinlich setzt der Investor also auf EIGEN statt PEPE.

Die On-Chain-Daten zeigen aktuell, dass Wale das Chance-Risiko-Verhältnis für PEPE aktuell als ungünstig bewerten. Der Verkauf großer Mengen von PEPE bei fallendem Preis zeigt, dass selbst bedeutende Halter ihre Positionen reduzieren. Trotz der bisherigen hohen Renditen sichern sie offenbar ihre Gewinne. Gleichzeitig setzen sie auf andere Assets - da der Krypto-Wal jedoch weiter PEPE hält, scheint alles halb so wild. Denn Gewinnmitnahmen sind nach parabolischer Rallye logisch - so stieg PEPE in einem Monat um rund 120 Prozent.

Besser als PEPE? PEPU verbindet Memes mit Layer-2

Pepe Unchained hat sich derweil als innovativer Meme-Coin positioniert, der durch seinen laufenden Presale erhebliches Aufsehen erregt. Mit einem bisher erreichten Volumen von über 40 Millionen US-Dollar zählt der Presale zu den bedeutendsten Krypto-Projekten des Jahres 2024. Ziel ist es, bis Mitte Dezember insgesamt 50 Millionen US-Dollar einzunehmen. Der Presale bietet Investoren die Möglichkeit, frühzeitig PEPU-Token zu einem festen Preis zu erwerben. Bei der aktuellen Dynamik könnte PEPU den Meilenstein sogar übertreffen. Zuletzt haben auch zahlreiche Krypto-Wale PEPU als spannende Alternative zu PEPE wahrgenommen.

Zum Pepe Unchained Presale

Das zentrale Konzept von Pepe Unchained basiert also auf dem Aufbau eines umfassenden Ökosystems, das sowohl technologisch als auch funktional neue Reize setzen will. Ein erster Schritt ist die Einführung einer dezentralen Börse, die schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglichen soll. Ergänzend dazu bietet ein integrierter Block-Explorer eine transparente Übersicht über Blockchain-Aktivitäten. Besonders spannend ist die geplante Ethereum-Bridge, die eine Verbindung zwischen der Layer-2-Lösung von Pepe Unchained und der Ethereum-Blockchain schafft. Damit könnte mehr Liquidität zu PEPU fließen.

Für langfristigen Erfolg ist ein lebendiges Ökosystem grundlegende Bedingung. Ein zentraler Aspekt ist das Engagement der Entwickler-Community. Initiativen wie "Pepe Frens with Benefits" fördern die Schaffung innovativer dApps, während ein Launchpad gezielt neue Meme-Coins unterstützt. Diese Ansätze sollen das Ökosystem dynamischer gestalten und die langfristige Nachfrage nach PEPU Token sichern. Die Tokenomics des Projekts sind strategisch ausgerichtet: 40 Prozent der Token sind für den Presale reserviert, während 30 Prozent in Staking-Programme fließen. Marketing und Liquidität erhalten ebenfalls dedizierte Anteile. Das Team sieht in PEPU mehr als einen Meme-Coin.

Die starke Community von Pepe Unchained spielt eine wesentliche Rolle im Wachstum des Projekts. Über 50.000 Follower auf der X-Plattform verdeutlichen das wachsende Interesse und das Potenzial für virale Verbreitung.

Mit einer Staking-Rendite von aktuell noch rund 70 Prozent APY können Token-Inhaber zusätzlich profitieren. Die verbleibenden drei Wochen bis zum Abschluss des Presales bieten Anlegern weiterhin die Möglichkeit, PEPU Token mit ETH, USDT oder BNB zu erwerben - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann die Token gegeneinander tauschen.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.