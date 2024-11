DJ CDU zieht Bundesparteitag auf 3. Februar vor

DOW JONES--Die CDU wird wegen der vorgezogenen Bundestagswahl ihren im Juni in Köln geplanten Bundesparteitag auf den 3. Februar vorziehen. Das bestätigte eine Parteisprecherin Dow Jones Newswires. Zuvor hatte die Rheinische Post darüber berichtet.

Der eintägige Konvent soll in Berlin stattfinden und ein Sofortprogramm für Deutschland verabschieden. Das Wahlprogramm von CDU und CSU soll bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung in Berlin am 17. Dezember beschlossen werden, wie CSU-Chef Markus Söder bereits angekündigt hatte. Der Wahlkampfabschluss der Union soll am 22. Februar in München stattfinden.

Für den 23. Februar sind die vorgezogenen Neuwahlen geplant. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Sollte er sie wie vorgesehen verlieren, wird der Bundestag aufgelöst und die Bundestagswahl auf dieses Datum vorverlegt.

November 25, 2024

