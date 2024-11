Die Aktie des Energieversorgers RWE verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und schloss bei 30,81 Euro, was einem Minus von 0,64 Prozent entspricht. Der Kursverlauf spiegelt dabei die aktuelle Besorgnis des Bundeskartellamts wider, das eine anhaltende strukturelle Marktmacht des Konzerns im Bereich der Stromerzeugung festgestellt hat. Trotz einer konjunkturbedingten leichten Abschwächung bleibt die Position des Unternehmens am Strommarkt beträchtlich, was die Behörde mit Sorge beobachtet. Besonders beunruhigend erscheint die Möglichkeit einer weiteren Verstärkung dieser Marktposition in der Zukunft.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Energiekonzerns zeigen einen spürbaren Rückgang: Der Umsatz sank um 21,90 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro, während sich das Ergebnis je Aktie auf 1,56 Euro belief. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,09 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,00 Euro darstellt. Analysten sehen dennoch Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 45,65 Euro an.

