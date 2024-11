© Foto: Arne Dedert/dpa

Seit zwei Monaten bewegt sich der Leitindex in einer engen Spanne zwischen 19.000 und 19.600 Punkten. Doch Börsianer wissen: Je länger eine Seitwärtsbewegung anhält, desto explosiver der Ausbruch. Nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche im Tagesverlauf zeitweise unter die 19.000er-Marke gefallen war, legt er zum Wochenauftakt wieder zu und hält sich stabil über 19.400 - und nimmt sogar sein Rekordhoch ins Visier.