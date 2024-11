Vaduz (ots) -Im Herbst 2023 übernahm die Regierung den Wettbewerb "Radfahren für die Gesundheit", der 1998 durch den Verkehrsclub Liechtenstein (VCL) initiiert wurde. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Fahrradfahren als gesundheitsfördernde Alternative zum motorisierten Individualverkehr zu positionieren und Anreize zur Nutzung des Fahrrads zu schaffen. Der Wettbewerb findet zwei Mal jährlich statt, einmal als Sommer- und einmal als Winterwettbewerb.Am Montag, 25. November 2024, wurden die Gewinnerinnen und Gewinner des Sommerwettbewerbs 2024 im Rahmen einer feierlichen Preisübergabe im Dienstleistungsgebäude Giessen ausgezeichnet. Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter ehrte die insgesamt 15 Preisträgerinnen und Preisträger, die sich über attraktive Gutscheine im Gesamtwert von über CHF 5'000 von Liechtensteiner Fahrradhändlern freuen durften, wobei die Preise von CHF 2'000 für den 1. Preis bis zu CHF 100 für den 11. bis 15. Preis reichen.Der Sommerwettbewerb wurde zwischen dem 1. April bis zum 31. Oktober 2024 durchgeführt und es nahmen über 1'400 Personen am Wettbewerb teil. Wer in diesem Zeitraum mindestens 500 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegte, qualifizierte sich für die Preisverlosung. Mit 661 Personen erreichten fast die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs diese Distanz.Mit der Preisübergabe und dem Abschluss des Sommerwettbewerbs beginnt die Phase des Winterwettbewerbs. Interessierte, die auch in der kalten Jahreszeit aktiv bleiben möchten und die Chance attraktive Preise zu gewinnen wahrnehmen möchten, können sich online unter https://www.fahrradwettbewerb.li/ für den Winterwettbewerb anmelden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926163