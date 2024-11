ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,60 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialglas für die Pharmaindustrie dürfte für das Massengeschäft eine schrittweise Erholung im Kalenderjahr 2025 in Aussicht stellen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese stehe für rund die Hälfte des Umsatzes./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 14:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3ENQ51