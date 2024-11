Popcat steigt 260 Mio. %, kann Trend-Memecoin Catslap nun 0,42 Mio. % steigen?

Mit Catslap ist vermutlich die ruchloseste Schmusekatze angetreten, welche Popcat jetzt das Leben erschwert. Dies macht sich bereits beim Kursverlauf bemerkbar, wobei Catslap heute um mehr als 6 % gestiegen ist, während die im Vergleich veraltete und einfallslose Popcat einen hohen Verlust in Höhe von 22 % erleiden musste.

Noch beeindruckender ist hingegen die Entwicklung von dem noch günstig bewerteten Katzen-Memecoin Catslap über die vergangenen Tage. Obwohl dieser erst am 21. November mit einem Kurs in Höhe von 0,0001179 USD eingeführt wurde, hat er bis zum heutigen Tage schon 0,00478755 USD und somit ein Plus von 3.961 % erreicht.

Gestern lag dieses sogar bei 5.800 %. Zudem ist Catslap mit 21,53 Mio. USD im Vergleich zu den führenden Katzen-Memecoins noch günstig bewertet. Der vermutlich wichtigste Grund für den einschlagenden Erfolg des $SLAP-Coins ist jedoch das besonders virale, lustige und nützliche Konzept, das einen Großteil seiner Kontrahenten alt und langweilig erscheinen lässt.

Daher haben viele in dem neuen Katzen-Memecoin auch ihre Chance erkannt, um einen Gewinn in Höhe von 100x zu erzielen. In diesem Zusammenhang zogen einige Anleger ihre Assets aus weniger attraktiven Coins ab und haben einen Anteil in Catslap deponiert. Denn bereits ein kleiner Betrag könnte sich in diesem Fall überdurchschnittlich auszahlen.

Zudem scheint sich Catslap aufgrund der Neuheit und Viralität noch etwas unabhängiger vom Markt zu entwickeln. Viele wichtige Parameter deuten zudem auf eine hervorragende Entwicklung hin, sodass es der $SLAP-Coin schnell und mehrfach in die Trends auf führenden Krypto-Websites wie DEXTools und DEXScreener geschafft hat.

Mit einer solch positiven Entwicklung nimmt wiederum die Chance zu, dass sich Anleger vor den ersten führenden Listungen an Kryptobörsen den noch günstigen und besonderen Katzen-Memecoin sichern. Diese könnten den Kurs dann wie den von Neiro, Act I, Pepe, Floki und vielen andere in die Höhe katapultieren, wobei einige durch eine einzelne Listung an nur einem Tag um beispielsweise bis zu 2.430 % steigen konnten.

Kann man mit dem Katzen-Memecoin Catslap 500 USD in 2,08 Mio. USD verwandeln?

Vor vier Tagen hat Catslap am ersten Listungstag schnell viele Anleger begeistert und bereits 500 Tokeninhaber erzielt. Nur 24 Stunden später waren es dreimal so viele und 48 Stunden fünfmal. Am vierten Tag hat Catslap mittlerweile mehr als 6.010 Inhaber erreicht, was einer Verzwölffachung entspricht.

Somit entwickelt sich einer der wichtigsten Parameter hervorragend. Zudem vergrößert dies die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Anleger den Coin halten. Ein Grund dafür ist die Einführung des Stakings, welches den Coininhabern eine jährliche Rendite in Höhe von 40 % vergütet. Aber auch die große Ankündigung, welche in wenigen Tagen erfolgen soll, hat für FOMO gesorgt.

Derzeit hat Catslap eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21,38 Mio. USD. Ihr Hauptkonkurrent Popcat schaffte hingegen sogar schon auf 1,94 Mrd. USD. Daher bietet sich noch einiges an Steigerungspotenzial.

Sofern der $SLAP-Token dieselbe Marktkapitalisierung erreichen sollte, könnten sich jetzige Investoren über einen Gewinn von 8.974 % freuen. Somit könnte man 500 USD in 45.370 USD verwandeln.

Allerdings handelt es sich bei den Katzen um einen besonders niedrig bewerteten Memecoin-Sektor, obwohl sie genauso häufig in den Haushalten vorkommen und somit eine ähnliche Beliebtheit haben sowie ebenso viele Menschen ansprechen können. Diese Chance haben viele erkannt, sodass sie zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann.

Sollte Catslap sogar die Bewertung von führenden Hunde-Memecoins erreichen, bietet sich sogar ein noch viel größeres Steigerungspotenzial. Gehen wir von Dogecoins höchster Bewertung von 89,08 Mrd. USD aus, so könnte Catslap sogar bis zu 416.551 % steigen, womit aus den 500 USD 2,08 Mio. USD werden können.

1k degens slappin. we mooning fast pic.twitter.com/USfvAe8Hz6 - CatSlap (@CatSlapToken) November 22, 2024

Zudem steht laut den Angaben der Website noch eine große Ankündigung für den Katzen-Memecoin bevor. Worum es sich dabei genau handeln soll, ist allerdings bisher noch unklar. Laut Spekulationen könnten es die Implementierung eines Play-to-Earn-Mechanismus, Tier-1-Börsenlistungen, weitere Partnerschaften, Community-Aktionen, Merchandise, ein Video-Portal für lustige Katzen-Videos und -Memes mit Share-to-Earn und mehr sein.

Catslap entwickelt sich hervorragend

Nach dem erfolgreichen Start hat sich Catslap kontinuierlich weiterentwickelt. So wurde schnell mit einer der am schnellsten wachsenden digitalen Geldbörsen - Best Wallet - eine Kooperation aufgebaut, um den Coin der Nutzerbasis leichter zur Verfügung zu stellen. Somit gerät er ins Visier einer großen Anzahl von potenziellen Anlegern, während gleichzeitig die Seriosität unterstrichen wird.

Da auch das Handelsvolumen und die Nutzeranzahl weiter zunehmen, steigt die Chance, dass der $SLAP-Coin bald an den zentralen Kryptobörsen eingeführt wird. Schließlich sind dies für diese mitunter die wichtigsten Parameter.

https://twitter.com/CatSlapToken/status/1860985285175107937

Ebenso wurde Catslap mittlerweile auf der beliebten Krypto-Datenwebsite CoinMarketCap gelistet. Zudem ist er bei dessen Konkurrenten CoinGecko. All dies verleiht dem $SLAP-Coin eine noch größere Seriosität, welche durch die Überprüfungen der Smart Contracts von Solid Proof noch einmal vergrößert wird. Möglicherweise handelt es sich dabei schon um einen Schritt für die Vorbereitung der nächsten Börsenlistungen.

Zuletzt wurde auf den Kurs von Catslap aufgrund von Wal-Verkäufen in Höhe Druck ausgeübt. Von diesen konnte sich der $SLAP-Coin jedoch schnell wieder erholen. Mittlerweile hat sich eine bullische Flagge ausgebildet, bei der die Chance größer ist, dass sie nach oben aufgelöst wird.

Überdies kann sich der $SLAP-Kurs oberhalb eines diagonalen Widerstands halten, über welchen er bereits einen Ausbruch geschafft hat. Allerdings übt eine andere Widerstandslinie temporären leichten Druck auf den Coin aus, was etwas auf die Korrektur von Bitcoin zurückzuführen ist.

Höchsten sollten die Gewinnmitnahmen bis 0,003807 USD gehen, jedoch kann das Muster auch jederzeit nach oben aufgelöst werden. Tendenziell ist in der kommenden Zeit eher von steigenden Kursen auszugehen. Sollten Anleger die besten zwei Wochen des Jahres verpassen, lassen sie meistens einen Großteil der Gewinne liegen. Bis Thanksgiving könnte Catslap schon bei 0,010 USD stehen.

Ein weiterer Grund für den hohen Anstieg des $SLAP-Coins ist das heutige Kursplus von Ethereum in Höhe von 4,29 %. Denn es gibt in der Regel eine positive Korrelation zwischen den Memecoins und ihren zugrundeliegenden Blockchains. Da ETH im Verhältnis zu anderen Layer-1 höhere Verluste erleiden musste, könnte sich ein Mean-Reversion-Trade auch auf deren Memetoken förderlich auswirken.

Catslap könnte auch langfristig ein großes Potenzial bieten

Laut den Angaben der Tokenomics wurden 10 % der Coins für Community-Belohnungen reserviert. Bisher ist nicht vollkommen klar, was mit diesen geschehen soll. Einige gehen davon aus, dass es ein eigenes Play-to-Earn-Spiel oder ein Portal für lustige Katzen-Videos entwickeln könnte, welches Share-to-Earn nutzt. Mit diesen könnte der Wert des $SLAP-Coins sogar noch einmal zusätzlich gesteigert werden.

Popcat hat bereits mit dem Klick-Spiel eine große Aufmerksamkeit erlangen. Nun hat Catslap das Konzept weiterentwickelt und etwas lustiger gestaltet. Aufgrund vieler Gründe konnte es schnell die Aufmerksamkeit von einigen Analysten und Influencern auf sich ziehen. Einer von ihnen ist Crypto Gain, welcher davon ausgeht, dass Catslap um das Hundertfache steigen kann.

Aber auch auf X wird das FOMO bezüglich des $SLAP-Coins angeheizt. All dies hat dem Projekt innerhalb von nur vier Tagen bereits zu mehr als 10.000 Abonnenten verholfen. Viele folgen Catslap auf X und Telegram, um somit keine Ankündigungen des schnelllebigen Memecoin-Marktes zu verpassen.

Angesichts der bevorstehenden Kursanstiege des Kryptomarktes könnte es sich jetzt um den optimalen Zeitpunkt handeln, um einen außergewöhnlichen Coin einer vielversprechenden und unterbewerteten Nische aus dem in diesem Jahr am meisten gesuchten sowie rentabelsten Kryptosektor zu kaufen.

Jetzt Catslap entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.