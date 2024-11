Krasse Widersprüche zeichnen sich ab für die neue Ära Trump: er will Zölle anheben, um die Steuersenkungen zu finanzieren - und vielleicht eine Bitcoin-Reserve einführen. Wenn Trump wirklich eine Bitcoin-Reserve einführen will, wäre es jedenfalls klüger gewesen, darüber im Vorfeld zu schweigen - denn die USA haben nur zwei Möglichkeiten an die Bitcoins zu kommen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...