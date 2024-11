Die Lufthansa-Aktie verzeichnete am Handelstag eine erfreuliche Entwicklung mit einem Kursanstieg von 2,0 Prozent auf 6,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,8 Millionen gehandelte Aktien via XETRA. Bemerkenswert ist die Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 8,59 EUR vom Dezember 2023, was ein Potenzial von knapp 39 Prozent andeutet. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 7,26 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzanstieg auf 10,74 Milliarden EUR, während das Ergebnis je Aktie bei 0,92 EUR lag.

Strategischer Investor verstärkt Position

Eine bedeutende Entwicklung stellt die Erhöhung der Beteiligung durch BlackRock dar. Der Vermögensverwalter hat seinen Anteil an der Lufthansa auf 3,17 Prozent der Stimmrechte aufgestockt, wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Zusätzlich hält BlackRock Instrumente über weitere 0,58 Prozent der Stimmrechte, wodurch sich die Gesamtbeteiligung auf 3,74 Prozent beläuft.

Anzeige