Der chinesische Elektroautohersteller BYD verzeichnete im Oktober 2024 einen bemerkenswerten Verkaufsrekord von 500.526 Fahrzeugen, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Finanzergebnissen wider: Im dritten Quartal 2024 erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 214,39 Milliarden HKD, deutlich über dem Vorjahreswert von 172 Milliarden HKD. Der Gewinn je Aktie stieg auf 4,35 HKD, verglichen mit 3,87 HKD im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2024 peilt BYD einen Gesamtabsatz von 3,6 Millionen Fahrzeugen an.

Strategische Markterschließung in Südkorea

Im Rahmen seiner internationalen Expansionsstrategie plant BYD für Januar 2025 den Eintritt in den südkoreanischen Markt. Bemerkenswert ist dabei der differenzierte Ansatz: Statt sich ausschließlich auf das Niedrigpreissegment zu konzentrieren, will das Unternehmen auch hochpreisige Luxusmodelle anbieten. Diese Strategie erscheint vielversprechend, da der Anteil von Elektrofahrzeugen am südkoreanischen Automarkt bereits bei 9,6 Prozent liegt. Die Expansion wird durch neue Produktionsstätten in Thailand, Mexiko und Brasilien unterstützt, wobei allein das mexikanische Werk eine jährliche Kapazität von zunächst 150.000 Fahrzeugen vorsieht.

