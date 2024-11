DJ Makhlouf: Zinssenkungstempo der EZB bleibt unklar

Von Paul Hannon

DOW JONES--Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) befindet sich auf einem Abwärtspfad. Aber die Geschwindigkeit des Rückgangs sei unklar aufgrund eines unsicheren Ausblicks für die Wirtschaft der Eurozone und der US-Politik, sagte der Leiter der irischen Zentralbank Gabriel Makhlouf. Die EZB hat ihren Leitzins seit Juni dreimal gesenkt, um auf die abkühlende Inflation zu reagieren, und es wird erwartet, dass die Kreditkosten erneut gesenkt werden, wenn die Entscheidungsträger im Dezember das nächste Mal zusammentreffen. Doch Investoren sind unsicher, wie groß dieser Schritt ausfallen wird.

In einer Rede in London sagte Makhlouf, dass die "Zähigkeit" der Dienstleistungspreisinflation ein Anliegen sei, obwohl es Anzeichen dafür gebe, dass sich der Arbeitsmarkt abschwäche. Und während die Eurozone im Zeitraum von drei Monaten bis September ein Wirtschaftswachstum am oberen Rand der Spanne verzeichnete, deuten neuere Umfragen unter Einkaufsmanagern auf ein schwächeres Wachstum hin. Eine zusätzliche Unsicherheit für die Wirtschaft der Eurozone ist der Zeitpunkt und das Ausmaß neuer Zölle, die der gewählte US-Präsident Donald Trump während seines Wahlkampfs in Aussicht stellte. "Es ist klar, dass die Politik restriktiv bleibt und, abgesehen von Schocks, die Zinsen auf einem Abwärtspfad sind", sagte Makhlouf. "Angesichts der Volatilität und der Daten sowie der erheblichen Unsicherheit bezüglich der Wirtschaftspolitik in Handelspartnern bleibe ich offen für diesen Abwärtspfad."

Makhlouf sagte, die Entscheidungsträger sollten mehr Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen von Änderungen ihres Leitzinses auf Innovationen richten - ein Bereich, in dem die Eurozone in den vergangenen Jahrzehnten hinter den USA zurückgeblieben sei. Er zitierte Studien, die darauf hindeuten, dass die Finanzierungskosten das Ausmaß beeinflussen könnten, mit der neue Erfindungen entwickelt und eingeführt werden. "Diese Verbindungen weisen auf die Notwendigkeit hin, dass die Geldpolitik zumindest die potenziellen Auswirkungen, die sie auf die angebotsseitigen Merkmale der Wirtschaft haben kann, insbesondere mittelfristig, berücksichtigt", sagte er.

