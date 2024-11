- Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Aktien Sie besitzen.

- Das Board of Directors von IsoEnergy empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR den Beschluss zum Arrangement zu stimmen.

Toronto, ON - 25. November 2024 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass das unabhängige Beratungsunternehmen Glass Lewis & Co. ("Glass Lewis") den Aktionären von IsoEnergy ("Aktionäre") empfohlen hat, auf der bevorstehenden außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "Versammlung"), die am Dienstag, dem 3. Dezember 2024 um 14:00 Uhr (Torontoer Zeit) stattfinden wird, für den ordentlichen Beschluss (der "Aktienausgabebeschluss") zu stimmen, um die Aktienausgabe in Verbindung mit der zuvor angekündigten Vereinbarung (die "Vereinbarung") zwischen dem Unternehmen und Anfield Energy Corp. ("Anfield") zu genehmigen.

Die Empfehlung von Glass Lewis ergänzt die positive Empfehlung für das Arrangement, die zuvor von Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") ausgesprochen wurde.

Philip Williams, Chief Executive Officer und Director von IsoEnergy, kommentierte: "Wir freuen uns, dass sowohl Glass Lewis als auch ISS die einstimmige Empfehlung des Boards an die Aktionäre unterstützt haben, für den Beschluss zur Aktienausgabe zu stimmen. Diese Empfehlungen unterstreichen den erheblichen potenziellen Wert, den das Arrangement den IsoEnergy-Aktionären bietet."

Der Verwaltungsrat von IsoEnergy empfiehlt den Aktionären, FÜR den Beschluss über die Ausgabe von Anteilen zu stimmen

Heute abstimmen

Die Aktionäre werden daran erinnert, dass die Frist für die Stimmabgabe bald abläuft. Die Aktionäre müssen ihre Stimmrechtsvollmachten bis Freitag, den 29. November 2024, 14:00 Uhr (Torontoer Zeit) einreichen.

Aufgrund des Zeitdrucks und des kanadischen Poststreiks wird den Aktionären empfohlen, gemäß den Anweisungen auf dem Vollmachts- oder Weisungsformular telefonisch oder online abzustimmen.

Eingetragene Aktionäre Begünstigte Aktionäre Stammaktien, die auf den eigenen Namen lauten und durch ein physisches Zertifikat oder DRS vertreten sind. Stammaktien, die bei einem Makler, einer Bank oder einem anderen Vermittler gehalten werden. Internet http://www.investorvote.com http://www.proxyvote.com Telefon 1-866-732-8683 Rufen Sie die auf dem Weisungsformular angegebene Nummer an.

Fragen

Wenn Sie Fragen zu den Themen der Versammlung haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Bevollmächtigten von IsoEnergy, Laurel Hill Advisory Group, unter

Laurel Hill Beratungsgruppe

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika)

International: +1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten)

E-Mail: mailto:assistance@laurelhill.com

Das Arrangement und die Details des Treffens

Am 1. Oktober 2024 schlossen IsoEnergy und Anfield eine endgültige Vereinbarung (die "Arrangement-Vereinbarung") ab, in der sich IsoEnergy bereit erklärte, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Anfield (die "Anfield-Aktien") im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans zu erwerben.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, über den Beschluss zur Anteilsausgabe und einen Sonderbeschluss zur Genehmigung einer potenziellen Konsolidierung der IsoEnergy-Anteile (zusammen mit dem Beschluss zur Anteilsausgabe die "Beschlüsse") abzustimmen, die jeweils in dem Management-Informationsrundschreiben, das den Aktionären in Verbindung mit der Versammlung zugesandt wird (das "Rundschreiben"), näher beschrieben werden.

Die Versammlung findet online unter meetnow.global/M9YNP66 am 3. Dezember 2024 um 2:00 Uhr (Toronto-Zeit) statt. Aktionäre, die am 21. Oktober 2024 eingetragen waren, sind bei der Versammlung stimmberechtigt.

Bitte besuchen Sie die Seite zur außerordentlichen Versammlung auf unserer Website, um vollständige Details und Links zu allen relevanten Dokumenten im Vorfeld der Versammlung unter https://www.isoenergy.ca/investors/special-meeting/ zu finden. Das Rundschreiben ist auch unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ http://www.sedarplus.cawww.sedarplus.ca) verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

mailto:info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

http://www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden sollen, werden voraussichtlich im Vertrauen auf die verfügbaren Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf das Arrangement beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Durchführung des Arrangements, den Erhalt und den Zeitpunkt der Zustimmung der IsoEnergy-Aktionäre zum Arrangement, das Datum der Versammlung und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen in der Zukunft erwarten oder voraussehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, die aber naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass IsoEnergy und Anfield das Arrangement in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen der relevanten Vereinbarungen und innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen werden, dass die Parteien die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte und der Börsen erhalten und dass sie die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig erfüllen werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit von IsoEnergy und Anfield, das Arrangement abzuschließen; eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen für den Abschluss des Arrangements; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements zu erfüllen oder darauf zu verzichten; das Versäumnis, die Zustimmung der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte oder der Börsen im Zusammenhang mit dem Arrangement zu erhalten; unvorhergesehene Änderungen des Marktpreises für IsoEnergy-Aktien und/oder Anfield-Aktien; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von IsoEnergy und/oder Anfield und der dazu verfügbaren strategischen Alternativen; Wachstumsaussichten und Perspektiven des Geschäfts von Anfield; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preise für Uran; allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei Geschäfte tätigt. Andere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem jährlichen Informationsformular, dem Rundschreiben und IsoEnergys anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die jeweils im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77577Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77577&tr=1



