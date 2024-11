Krypto-Analyst ist sicher: "Sieht so aus, als würde die Altcoin Season beginnen!"

Der Bitcoin ($BTC) scheint mit seinem derzeitigen Allzeithoch bei 99.655,50 US-Dollar erst einmal auf einen massiven Widerstand knapp unterhalb der viel beachteten Marke von 100.000 US-Dollar gestoßen zu sein. Betrachtet man nämlich den Ethereum/Bitcoin-Chart ($ETHBTC), so fällt direkt auf, dass der Kurs von Ethereum ($ETH) sich derzeit auf einer Aufholrallye zu befinden scheint. Genau in einer Zeit, wo sich der Bitcoin in einer Korrektur befindet. Das verleitet einen bekannten Krypto-Analysten zu einer gewagten These.

(Ethereum befindet sich auf einer Aufholrallye im Vergleich zum Bitcoin, was auf den Beginn der Altcoin Season hinweist - Quelle: Tradingview.com)

Zeigt das den Beginn der Altcoin Season?

Derzeit ist es zu einer sehr interessanten Divergenz im Kryptomarkt gekommen. Wie erwähnt hat sich Ethereum in den letzten Tagen eher positiv entwickelt, was ein starkes Indiz für den Beginn der Altcoin Season sein kann. Das sieht auch der bekannte Analyst Crypto Rover so, wie er in seinem heutigen Post auf X (ehemals Twitter) mit seinen 800.000 Followern teilte.

Etwas anderer Meinung scheint zwar Michael Saylor zu sein, der erst heute um 5,6 Mrd. US-Dollar Bitcoins gekauft hat. Dennoch könnte der Beginn der Rallye in Ethereum nicht nur die Altseason einläuten, es dürfte auch der Zeitpunkt sein, auf den alle Investoren in Ethereum seit Langem warten. Schließlich war der zweitgrößte Coin in letzter Zeit ein starker Underperformer.

Während der Bitcoin etwa in den letzten Wochen ein Allzeithoch nach dem anderen gerissen hat, ist der Ethereum-Kurs noch immer 40 Prozent von seinem Allzeithoch bei 4.891,70 US-Dollar entfernt. Doch dieses könnte schon bald geknackt werden, denn es gibt noch einen weiteren Umstand, der für eine beginnende Altcoin Season spricht.

Die Bitcoin-Dominanz nimmt ab

In den letzten Tagen ist die Bitcoin-Dominanz signifikant gefallen. Nachdem sie noch am 21.11., also letzte Woche Donnerstag, bei 60,1 Prozent lag, ist sie heute auf 57,5 Prozent gefallen. Ein Wert, der laut einiger Analysten den Beginn der Altseason markieren könnte.

(Die Bitcoin-Dominanz hat in den letzten Tagen merklich abgenommen, was den Beginn der Altcoin Season markieren könnte - Quelle: Tradingview.com)

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.