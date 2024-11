Crypto All-Stars beendet Presale in spätestens 25 Tagen

Nachdem der Presale von Crypto All-Stars für die $STARS-Coins erfolgreich mehr als 5,88 Mio. USD eingeworben hat, geht dieser nun in die finale Phase über. So haben Interessierte fortan nur noch weniger als 25 Tage Zeit, um sich die begehrten und innovativen Memecoins vor den ersten Börsenlistungen zu sichern, welche den Preis schnell in die Höhe treiben können.

Denn Crypto All-Stars ist angetreten, um den Markt der Memecoins nachhaltig zu verändern. So sollen die Token jetzt mithilfe seiner neuen MemeVault-Technologie passive Einkommen ermöglichen, auch wenn dies bisher nicht möglich war. Dies soll wiederum den Wert der Memecoins steigern, was sich somit tendenziell auch beim Kurs bemerkbar macht.

In der aktuellen Phase werden die $STARS-Coins, welche höhere Renditemultiplikatoren und weitere Vorteile auf der DeFi-Plattform freischalten, noch für einen Preis in Höhe von 0,0016189 USD angeboten. Allerdings nutzt der Vorverkauf einen eingebauten Preiserhöhungsmechanismus, sodass Interessierte nicht zu lange zögern sollten.

Vorverkaufsinvestoren können bereits ihre $STARS-Coins in den Staking-Pool einzahlen, um von dem passiven Einkommen zu profitieren. Dabei wird ihnen derzeit eine Rendite in Höhe von 334 % pro Jahr gezahlt. Somit können bis zur Listung Buchgewinne mit dem Coin erzielt werden, welcher laut dem Memecoin-Experten Clay Bro den ganzen Sektor aufrütteln wird.

Crypto All-Stars soll den Memecoin-Sektor neu definieren

Berichte deuten darauf hin, dass es sich bei Crypto All-Stars um ein revolutionäres Projekt handelt. Denn es kombiniert einige der erfolgreichsten Memecoins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe auf einer Multi-Chain-Staking-Plattform und bietet für diese die MemeVault-Technologie.

Somit ist es der erste Memetoken, welcher die Memecoins auf einer Staking-Plattform zusammenfasst. Daher kann er sich auch leichter von der Konkurrenz absetzen und für eine größere Aufmerksamkeit sorgen.

Gestartet wurde der native $STARS-Coin als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Daher erhält er auch eine besonders hohe Interoperabilität, was insbesondere aufgrund des Multi-Chain-Ansatzes besonders wichtig ist. Zudem profitiert es von einer der anerkanntesten und sichersten Blockchains.

Erworben werden können die Token noch im Vorverkauf. Dieser wurde in 50 verschiedene Phasen unterteilt, in denen der Preis schrittweise angehoben wird. Somit erhalten frühe Anleger besonders große Anreize, um den Coin zu kaufen.

Laut den Angaben der Tokenomics sind 20 % der Gesamtversorgung für den Vorverkauf vorgesehen. Weitere 25 % werden für das Staking, 20 % für das Marketing und 10 % für die Liquidität verwendet.

Darum hat Crypto All-Stars ein so großes Interesse erreicht

Auf CoinGecko wird derzeit angegeben, dass der Memecoin-Sektor auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 123,47 Mrd. USD kommt, was einem neuen Rekordhoch entspricht. Denn in diesem Jahr wurden mehr als 75 % aller Memetoken erstellt, wobei es täglich rund 50.000 neue sind. Zudem dominieren sie das Volumen der dezentralen Börsen.

Crypto All-Stars hat sich mit seiner Staking-Plattform den in diesem Bullenmarkt boomenden Sektor der Memecoins ausgesucht, um von der Viralität und dem großen Interesse nach den Coins aus diesem Sektor zu profitieren.

Tendenziell haben die Memecoins nur eine geringe Halbwertszeit, sodass sie schnell wieder aufgegeben werden. Mithilfe der MemeVault-Technologie soll diesem Trend allerdings entgegengewirkt werden.

Derzeit zahlt Crypto All-Stars für das Staking eine Rendite in Höhe von 334 % pro Jahr. Sofern die Anleger jedoch den eigenen $STARS-Coin halten, können sie diese sogar bis zum Dreifachen steigern. Somit soll nicht nur die Nachfrage nach den eigenen Token sichergestellt werden, sondern darüber hinaus auch passive Einkommen für einige der beliebtesten Memecoins der letzten Zeit.

Die ersten Vorverkaufsinvestoren konnten die $STARS-Coins noch für 0,00138 USD kaufen. Somit haben sie bereits Buchgewinne in Höhe von 15 % erzielt. Daher ist kein allzu großer Verkaufsdruck wie bei anderen Vorverkäufen zu erwarten.

Bemerkenswert sind auch die Sicherheitsüberprüfungen von Crypto All-Stars, welche von Coinsult und Solid Proof durchgeführt wurden. Somit profitieren Anleger von mehreren Audits, was dem Projekt eine höhere Sicherheit verleiht, was beim Staking besonders wichtig ist.

Bei Crypto All-Stars handelt es sich auch nicht um einen kurzlebigen Memecoin, wie bei den meisten anderen. Deshalb konnte es auch auf Telegram schon mehr als 4.100 Telegram-Nutzer und auf X sogar über 17.000 erreichen.

Nach Einschätzung von Analysten könnte der $STARS-Coin nach den ersten Listungen um das Zehnfache bis Hundertfache steigen. Demnach würde es sich nun um eine besonders attraktive Investmentoptionen handeln.

So kann man die $STARS-Coins von Crypto All-Stars kaufen

Fortan sind nur noch weniger als 25 Tage nach, um an dem Vorverkauf von Crypto All-Stars teilzunehmen. Daher ist es die letzte Möglichkeit für einen frühen Einstieg in das MemeFi-Projekt.

Nach Abschluss des Presales können die Anleger am Tag der ersten Listung zeitgleich ihre neu gekauften Coins beanspruchen und handeln. Dafür öffnen sie die Website, verbinden ihre Wallet und klicken dann auf die entsprechende Funktion.

Ebenso soll nach der ersten Listung der Staking-Mechanismus gestartet werden. Dadurch könnte es noch einmal weitere Investoren auf sich aufmerksam machen, die ebenfalls die Coins kaufen, um ihre Rendite zu maximieren.

Crypto All-Stars soll sowohl für Anfänger als auch Profis das besonders praktische Multi-Chain-Staking-Portal bieten. Dank der Blockchain-Technologie kann von einer höheren Effizienz und Sicherheit sowie deutlich geringeren Kosten profitiert werden, als es bei zentralistischen Anbietern wie Kryptobörsen der Fall ist.

Zudem sollten Kryptoinvestoren nicht vergessen, dass bei einigen Kryptowährungen durch das Staking die Anzahl neuer Coins vergrößert wird. Wie auch bei Fiatwährungen und anderen Assets hat dies jedoch zur Folge, dass deren Wert über die Zeit abnimmt. Dagegen schützen können sich hingegen die Staker.

Überdies lässt sich das Konzept von Crypto All-Stars für weitere Kryptosektoren und Renditearten verwenden. Daher bietet es auch künftig noch ein attraktives Steigerungspotenzial, welches man sich nun noch besonders früh sichern kann.

Angeboten werden die $STARS-Coins über die eigene Website. Dort kann eine digitale Geldbörse wie Best Wallet verbunden sowie dann mit ETH, USDT, BNB oder mit Bankkarten auch mit Fiatwährungen bezahlt werden.

Weitere Informationen über Crypto All-Stars erhalten Sie auf der offiziellen Website oder in den sozialen Medien wie auf X und Telegram.

