Beijing (ots/PRNewswire) -Die Produktion von Solarzellen, Wafern für integrierte Schaltkreise und Fahrzeugen mit neuer Energie (New Energy Vehicles, NEVs) in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi wuchs in den zurückliegenden zehn Monaten des Jahres um 56,5 Prozent, 30,8 Prozent bzw. 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus Daten hervor, die das Statistikamt der Provinz Shaanxi am Mittwoch veröffentlichte.Die steigenden Produktionszahlen bei diesen Produkten, hinter denen neue, hochwertige Produktionskapazitäten stehen, spiegeln den Aufstieg neuer Industrien in Shaanxi wider - wodurch die Wirtschaft wiederbelebt wird, um eine hochwertige Entwicklung zu fördern.Die Provinz widmet sich der Förderung von Innovationsclustern in Sektoren wie der siliziumbasierten Solar-Photovoltaik, Halbleitern der dritten Generation und räumlich-zeitlichen Daten. In der ersten Hälfte dieses Jahres erreichte der Gesamtwert der Produktion von 34 wichtigen Industrieketten in Shaanxi 1,06 Billionen Yuan, was 75,9 Prozent des Gesamtwerts der Industrieprodukte entspricht, die von Industrieunternehmen mit einem Hauptgeschäftsumsatz von 20 Millionen Yuan und mehr hergestellt werden, sagte Yang Wumin, stellvertretender Direktor der Entwicklungs- und Reformkommission der Provinz Shaanxi.Ein modernes industrielles System nimmt hier immer schneller Gestalt an. Die führenden Industriezweige der Provinz befinden sich in einem Modernisierungsprozess. Die Energie- und Chemieindustrie des Landes ist auf dem Weg zu einer hochwertigen, diversifizierten und kohlenstoffarmen Entwicklung.Auch die aufstrebenden Industrien florieren. Der Halbleitersektor der Provinz ist landesweit führend, und die Produktion von NEVs hat in den letzten drei Jahren eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 160 Prozent erreicht.In Shaanxi wird die Entwicklung von Zukunftsindustrien schneller vorangetrieben. So hat die Provinz, in der mehr als 300 Unternehmen der Photonenindustrie ansässig sind, Industriecluster in den Bereichen Photonenherstellung, Photoneninformation und Photonensensorik gebildet.Mit über 110 Universitäten und mehr als 1.800 Forschungseinrichtungen widmet sich Shaanxi der Schaffung eines Ökosystems für technologische Innovationen.Im März 2021 startete die Provinz die innovationsorientierte Plattform Qinchuangyuan. Auf der Grundlage der Plattform stieg die Zahl der Hightech-Unternehmen um das 1,9-fache und die der auf Technologie spezialisierten KMU um das 1,6-fache, wobei die Wertschöpfung der Hightech-Produktion mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 12 Prozent zunahm.Seit Xi'an, die Hauptstadt von Shaanxi, Ende 2022 die Genehmigung zum Bau eines umfassenden nationalen Wissenschaftszentrums und eines Science-Tech-Innovationszentrums erhalten hat, wurde das Innovationsökosystem "Grundlagenforschung - technologische Durchbrüche - Industrialisierung von Errungenschaften - Technologie und Finanzen - Talentpool" weiter optimiert. Im Jahr 2023 hat der Umsatz mit Technologieaufträgen in Xi'an 380 Milliarden Yuan überstiegen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343267.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2566234/Shaanxi.jpg