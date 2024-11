DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Trump-Personalie auf Allzeithoch

Von Florian Faust

DOW JONES--Die politischen Entwicklungen haben die US-Börsen zu Wochenbeginn auf Allzeithochs getrieben. Positiv wurde am Markt die Nominierung des Hedgefondsverwalters Scott Bessent als Finanzminister durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump aufgenommen. Zudem machten Berichte über einen möglichen Waffenstillstand im Libanon die Runde, die ebenfalls stützten. Der Dow-Jones-Index notierte 1,0 Prozent höher bei 44.737 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite zogen um jeweils 0,3 Prozent an. Dow-Jones-Index und der marktbreite S&P-500 kletterten auf Rekordstände. Dabei gab es an der Nyse 2.118 (Freitag: 2.109) Kursgewinner und 713 (682) -verlierer. Unverändert schlossen 36 (72) Titel.

"Die Märkte interpretieren Trumps Entscheidung als positiv für die Wirtschaft, da Bessent versuchen könnte, die Politik in Richtung wachstumsorientierter Themen zu lenken, im Gegensatz zu kontroverseren Maßnahmen", sagte Chefanalyst Jan von Gerich von Nordea. Der Markt setzte vor allem darauf, dass Bessent einen konzilianteren Kurs bei den von Trump avisierten Zöllen durchsetzen könnte. Er hatte sich jüngst entsprechend geäußert.

Dollar, Renditen und Gold geben deutlich nach

Am Rentenmarkt stürzten die Renditen ab. Bessents Ansatz bei der Zollpolitik dürfte die Inflation und damit mögliche Zinsanhebungen langfristig im Zaum halten, hieß es.

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach der Nominierung von Bessent klar schwächer. Der Dollar-Index gab um 0,7 Prozent nach. Bessent befürworte weniger Staatsausgaben und werde voraussichtlich einen langsamen und stetigen Ansatz bei potenziell inflationären Handelszöllen befürworten, argumentierte Marktstrategin Kathleen Brooks von XTB. Dies könnte die Risikostimmung verbessern und die Zuflüsse in den Dollar als sicheren Hafen verringern, so Brooks. Auch deutlich gesunkene Marktzinsen belasteten den Greenback.

Berichte über einen möglichen Waffenstillstand im Libanon schickten die Ölpreise rund 3 Prozent auf Talfahrt. Vertreter der USA, des Libanons und Israels nähern sich einer Vereinbarung, mit der die Kämpfe im Libanon zwischen der Hisbollah und Israel beendet werden könnten. Das israelische Sicherheitskabinett könnte am Dienstag eine Waffenstillstandsvereinbarung beschließen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Eine Entspannung im Nahostkrieg linderte Versorgungsängste.

Die Nahostschlagzeilen belasteten auch den Goldpreis massiv - die Feinunze verbilligte sich um 3,3 Prozent und verbuchte den höchsten Absturz in vier Jahren. Wie auch der Greenback verlor das Edelmetall angesichts der Entspannungssignale im Nahen Osten an Zuspruch als vermeintlich sicherer Hafen.

Ölpreisverfall belastet Sektortitel

Am Aktienmarkt zählten Ölwerte mit dem Preisverfall bei Rohöl zu den schwächsten. Der Energiesektor im S&P-500 sank um 2 Prozent. Exxon Mobil und Chevron büßten 1,5 bzw. 1,3 Prozent ein. Zoom Video Communications (+3,7%) und Agilent Technologies (+0,5%) zogen nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen an. Peabody Energy verloren 5,2 Prozent, nachdem Anglo American eine Vereinbarung über den Verkauf ihres verbleibenden Kokskohlegeschäft an das Bergbauunternehmen für bis zu rund 3,8 Milliarden Dollar genehmigt hatte.

Quantum Computing schnellten um 26,2 Prozent empor. Amazon Web Services (AWS) hatte mit Quantum Embark ein neues Beratungsprogramm für Kunden eingeführt. Bath & Body Works schossen um 16,5 Prozent gen Norden nach Drittquartalszahlen über Erwartung, der Ausblick wurde angehoben. Cassava Sciences brachen um 83,8 Prozent ein, nachdem ein Alzheimer-Mittel enttäuscht hatte.

Snowflake zogen nach einer Hochstufung durch Wedbush um 2,4 Prozent an, Elastic wurden ebenfalls nach oben genommen und legten um 3,2 Prozent zu. Morgan Stanley stufte indes Robinhood Markets (+3,3%) hoch.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.736,57 +1,0% 440,06 +18,7% S&P-500 5.987,37 +0,3% 18,03 +25,5% Nasdaq-Comp. 19.054,84 +0,3% 51,18 +26,9% Nasdaq-100 20.804,89 +0,1% 28,66 +23,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 -11,4 4,37 -16,0 5 Jahre 4,17 -12,7 4,30 17,0 7 Jahre 4,21 -12,8 4,33 23,6 10 Jahre 4,26 -14,3 4,41 38,4 30 Jahre 4,45 -13,1 4,58 48,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Fr, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0495 +0,1% 1,0472 1,0393 -5,0% EUR/JPY 161,80 +0,1% 161,61 160,93 +4,0% EUR/CHF 0,9300 -0,5% 0,9333 0,9297 +0,2% EUR/GBP 0,8350 +0,3% 0,8318 0,8308 -3,7% USD/JPY 154,16 -0,0% 154,35 154,85 +9,4% GBP/USD 1,2570 -0,1% 1,2589 1,2510 -1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2469 +0,0% 7,2478 7,2619 +1,7% Bitcoin BTC/USD 94.954,90 -3,2% 98.120,90 98.649,10 +118,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,05 71,24 -3,1% -2,19 -1,3% Brent/ICE 73,17 75,17 -2,7% -2,00 -2,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,91 46,94 +2,1% +0,97 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.626,86 2.716,33 -3,3% -89,47 +27,4% Silber (Spot) 30,33 31,34 -3,2% -1,02 +27,6% Platin (Spot) 939,78 965,98 -2,7% -26,20 -5,3% Kupfer-Future 4,11 4,09 +0,5% +0,02 +4,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2024 16:12 ET (21:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.