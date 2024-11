Sandoz - SDZ: Schweizer Generika-Hersteller mit Breakout-Setup knapp unterm Allzeithoch!

Sandoz (SDZ) - ISIN CH1243598427

Rückblick

Seit Anfang November hat sich eine stabile Seitwärtsrange entwickelt, die die Sandoz-Aktie einmal nach oben zum Allzeithoch durchbrochen hat. Der Kurswert notiert derzeit nicht allzu weit von den gleitenden Durchschnitten. Bei einer Steigerung von rund 28 Prozent befindet sich das Wertpapier in einem stabilen Aufwärtstrend.

Sandoz-Aktie: Chart vom 25.11.2024, Kürzel:SDZ Kurs: 40.53 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Voraussetzungen bei der Sandoz-Aktie für einen Long Trade sind bestens. Als Kursziel ermitteln wir per Measured Move den Wert von 43.50 CHF.

Mögliches bärisches Szenario

Die enge Bindung an die ehemalige Konzernmutter in Verbindung mit Kostenvorteilen in Indien könnten sich als Bumerang erweisen. Für Novartis ist Sandoz nun ein Kunde wie jeder andere und die Fokussierung auf den Auslandssandort in Südostasien könnte im internationalen Pharmageschäft zu einseitig sein. Wer die Sandoz-Aktie nicht gerade als langfristiges Investment sieht, könnte bei der unteren gelben Linie eine Absicherung einbauen.

Meinung:

Sandoz hat sich nach der Abspaltung vom Novartis-Konzern gut entwickelt und erwartet für das laufende Jahr einen ordentlichen Gewinnsprung. Die Wachstumsprognose wurde bereits zweimal nach oben korrigiert. Finanzanalysten erwarten bis 2027 ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 5 Prozent, deutlich mehr als bei Konkurrenten wie Teva und Viatris. Verwaltungsratspräsident Gilbert Ghostine betonte, dass wichtige Ziele erfüllt wurden. Der Basler Generikahersteller hofft, im kommenden Jahr in den Swiss-Market-Index aufzusteigen. Im Vergleich zu früheren Jahren unter Novartis zeigt Sandoz nun deutlich dynamischeres Wachstum. Besonders vielversprechend ist das Geschäft mit Biosimilars, wo weniger Konkurrenz und Preisdruck herrschen. Allerdings ist Sandoz bei der Produktion noch stark von Novartis und Drittfirmen abhängig. Ein großes Produktionswerk in Slowenien befindet sich im Bau. Der Konzern optimiert seine Kostenstruktur, wobei Indien eine Schlüsselrolle spielt. Dort arbeiten rund 3000 der insgesamt 20.000 Mitarbeiter. In der Schweiz sind es nur 400 Mitarbeiter, aber man zahlt hier Steuern.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 19.91 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 39.36 Mio. CHF

Meine Meinung zu Sandoz ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.nzz.ch/wirtschaft/generikahersteller-teva-ueberfluegelt-an-der-boerse-sandoz-ld.1855883

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.