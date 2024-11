$XRP im Höhenflug! Steigt der Kurs bis zum Jahresende auf 5 US-Dollar an?

Wer hätte gedacht, dass $XRP eine so fulminante Rallye hinlegt? Schon die US-Wahl am 5. November hat den Kurs stark nach oben getrieben. Doch die weiteren Entwicklungen waren teilweise noch ausschlaggebender. So hat Donald Trump angekündigt, bald den Handel mit Kryptowährungen von US-Unternehmen steuerfrei zu gestalten.

Darunter fällt neben einigen wenigen anderen Coins auch $XRP. Zuletzt profitierte der Kurs auch von der Rücktrittserklärung des in der Krypto-Szene äußerst unbeliebten SEC-Vorsitzenden Gary Gensler. Doch wie weit kann die Rallye den $XRP-Kurs bis zum Jahresende noch tragen?

Folgt jetzt die Rallye mit 240 Prozent Gewinn?



Der Kurs von $XRP ist seit der US-Wahl am 5. November um über 185 Prozent angestiegen. Das Volumen ist geradezu explodiert in dieser Phase des Anstiegs. Außerdem ist der Kurs im Monatschart über die obere Trendlinie gebrochen. Die fundamentalen Daten unterstützen den Kursanstieg ebenfalls, was deutlich für eine nachhaltige Rallye in $XRP spricht. Und diese könnte den Kurs noch extrem weit nach oben treiben.

(Die obere Trendlinie in $XRP wurde bereits durchbrochen - Quelle: Tradingview.com)

Ein Anstieg auf 5 US-Dollar würde eine Rallye von 250 Prozent bedeuten. Der einzige Widerstand auf diesem Weg ist derzeit das Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar aus dem Jahre 2018. Bei der derzeitigen Rallye in $XRP ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass dieser Anstieg noch in diesem Jahr stattfindet. Sollte diese Rallye tatsächlich so stattfinden, würden wahrscheinlich auch viele andere Coins explodieren. Einige könnten sogar Gewinne von x15 und mehr machen. Viele Analysten prognostizieren, dass die Chancen von Pepe Unchained ($PEPU) auf so überdurchschnittlich hohe Gewinne derzeit gut stehen.

Pepe Unchained zeigt explosives Kurspotenzial

Pepe Unchained zeigte dieses Jahr wohl das unglaublichste ICO am gesamten Kryptomarkt. Die Vorverkaufssumme ist mittlerweile auf phänomenale 51,53 Mio. US-Dollar explodiert. Über 76.000 Anleger haben sich zu einer eingeschworenen $PEPU-Community versammelt. Mit dieser Power und dem Zusammenhalt in der Community allein hätte der Coin schon gute Voraussetzungen für einen hervorragenden Start an den Krypto-Börsen.

Doch der Erfolg von $PEPU hat sich noch viel weiter herumgesprochen. Mittlerweile übersteigt das tägliche Suchvolumen auf Google von Pepe Unchained ($PEPU) schon das von $POPCAT, einem Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. US-Dollar. Ist das bereits ein Indikator dafür, wie hoch Pepe Unchained steigen könnte?

(Die Vorverkaufssumme von Pepe Unchained erreicht im ICO eine schwindelerregende Höhe - Quelle: pepeunchained.com)

Neben seinen praktischen Vorteilen, der unglaublich hohen Nachfrage und seiner Unterstützung durch die Community hat Pepe Unchained auch einen einzigartigen Vorteil, der ihn von so gut wie allen anderen Coins deutlich abhebt. Und zwar seine eigene Blockchain! Diese ist die erste Layer-2-Lösung, die von den Machern eines Meme Coins entwickelt wurde und daher unglaublich leistungsfähig. Mit hundertfach schnelleren und deutlich günstigeren Transaktionen als die Ethereum-Chain könnte sie das Handelsvolumen von $PEPU explodieren lassen.

Doch die Möglichkeiten der Blockchain reichen noch weiter. Sollte sie nämlich von anderen Entwicklern adaptiert werden, könnte ein ganzes Ökosystem aus neuen Coins mit $PEPU an der Spitze entstehen. Bei dieser Entwicklung würde der Kurs höchstwahrscheinlich explodieren. Anleger, die bei diesem möglichen Kursfeuerwerk dabei sein möchten, sollten ihre Tokens allerdings noch im bald endenden ICO kaufen, um das volle Gewinnpotenzial mitzunehmen.

