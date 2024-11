Hsinchu (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto "Infinite Future, Unlimited Possibilities" (Unbegrenzte Zukunft, unbegrenzte Möglichkeiten) wird AUO fortschrittliche Display-HMI-Lösungen in Fahrzeugen mit BHTC für die Zukunft der intelligenten Mobilität zeigen.AUO, einer der weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Display-HMI-Lösungen (Human-Machine-Interface) für die Mobilitätsindustrie, kehrt zur CES zurück und präsentiert vom 7. bis 10. Januar 2025 an Stand 4400 in der West Hall des Las Vegas Convention Center das Smart Cockpit 2025 der nächsten Generation.Das Smart Cockpit 2025 unterstreicht das Thema "Infinite Future, Unlimited Possibilities" (Unbegrenzte Zukunft, unbegrenzte Möglichkeiten) und bietet die branchenführenden Display-HMI-Lösungen von AUO, die durch erstklassige Klimabedieneinheiten und herausragende HMI-Systemlösungen der Tochtergesellschaft BHTC ergänzt werden. Um sowohl der intelligenten als auch der umweltfreundlichen Mobilitätsstrategie der Automobilhersteller gerecht zu werden, wird AUO auch seine umweltfreundlichen Lösungen vorstellen, die eine neue Ära der ökologischen Nachhaltigkeit ermöglichen."Nach unserem äußerst erfolgreichen Debüt auf der CES 2024 freut sich AUO darauf, mit neuen, beeindruckenden und innovativen Lösungen auf die CES zurückzukehren, die unsere Kunden und alle Besucher unseres AUO-Standes beeindrucken und begeistern werden", sagte Frank Ko, Geschäftsführer von AUO. "Wir sind ein Unternehmen, das sich bei allem, was es tut, stark auf technologische Fortschritte und Nachhaltigkeit konzentriert und wir sind stolz darauf, unser Smart Cockpit 2025 mit seinem stärker auf den Menschen ausgerichteten Design zusammen mit BHTC auf der CES vorzustellen."Zu Beginn dieses Jahres hat AUO mit der Übernahme von BHTC seine Produkte erweitert, indem es die Kerntechnologie von AUO für Displays und die innovative MicroLED-Technologie mit den robusten HMI-Fähigkeiten von BHTC kombiniert hat. Durch die Integration konnte AUO seine Produktpalette diversifizieren und sich als einziger Anbieter auf dem Markt positionieren, der umfassende Mobilitätslösungen für Displays, Betriebssysteme und integrierte Hard- und Software für Mensch-Maschine-Schnittstellen anbietet. Dies schafft einen bedeutenden Mehrwert für seine Kunden.Das Smart Cockpit der nächsten Generation von AUO, das auf der CES 2024 mit dem CES Best of Innovation Award ausgezeichnet wurde, umfasst bahnbrechende Technologien und innovative Anwendungen von Display-HMI-Lösungen für das Fahrzeugcockpit - vom vorderen Armaturenbrett bis zur Heckscheibe - und bietet Fahrzeuginsassen ein visuelles Erlebnis, das es so noch nie gegeben hat.Außerdem werden einige der grünen Lösungen von AUO ausgestellt. Zur Förderung der Nachhaltigkeit werden grüne Technologien in den Produkten eingesetzt, wie zum Beispiel stromsparende Display-Innovationen, wiederverwendbare Materialien und erneuerbare Energien. Das Unternehmen setzt auch künstliche Intelligenz und Abwasseraufbereitung für Recycling und Verschmutzungsreduzierung ein, um eine nachhaltige, intelligente Fertigung zu erreichen, die von der National Association of Manufacturers in den USA mit dem Manufacturing Leadership Award ausgezeichnet und vom World Economic Forum als Global Lighthouse Network anerkannt wurde. AUO konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und dehnt sein Kohlenstoffmanagement auf die Partner in der Lieferkette aus, um die Wertschöpfungskette in Richtung einer umweltfreundlichen Produktion zu lenken.Weitere Informationen über die Arbeit der AUO im Bereich der Mobilität finden Sie unter https://auo.com/en-global/solutions/index/MobilityFotos von AUO können von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden:https://auo.com/en-global/Download_PhotosBei der Verwendung von Fotos muss die AUO Corporation als Quelle angegeben werden.AUO folgen >> LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/auo/)Informationen zu AUOAUO wurde 1996 gegründet und ist ein innovatives, technologieorientiertes Unternehmen, das Produkte und Lösungen mit Display-zentrierter Technologie anbietet, die die Grenzen für intelligente Mobilität, industrielle Intelligenz, Energie, Einzelhandel, Gesundheitswesen sowie Unternehmen und Bildung erweitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und ist in Asien, den USA und Europa mit einem weltweiten Team von 38.000 Mitarbeitern tätig. AUO zeigt kontinuierliche Anstrengungen in der ESG-Entwicklung, ist führend in Sachen Nachhaltigkeit und seit 13 Jahren im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Der konsolidierte Nettoumsatz von AUO belief sich im Jahr 2023 auf 8,07 Milliarden USD. Weitere Informationen über AUO finden Sie unter: www.auo.com/en-globalInformationen zu AUO Mobility:Mit seiner weltweit führenden innovativen Displaytechnologie als Kernstück ist AUO seit über 20 Jahren tief im Bereich der Automobildisplays verwurzelt und hat sich zu einem vertrauenswürdigen und wichtigen Zulieferer in der Automobilindustrie entwickelt. Als einer der drei führenden Anbieter von Automobilpanels hat AUO durch die Integration der Mensch-Maschine-Schnittstelle von Fahrzeugdisplays, Fahrzeugsystemen, eingebetteten Sensoren und Software-Services seine Smart-Cockpit-Lösungen schrittweise erweitert.Safe Harbour HinweisAUO Corporation ("AUO" oder das "Unternehmen") (TWSE: 2409), ein weltweit führender Hersteller von TFT-LCD-Panels, gab heute die oben genannten Neuigkeiten bekannt. Mit Ausnahme von Aussagen, die sich auf historische Sachverhalte beziehen, enthalten die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements zu diesem Zeitpunkt, unter anderem in Bezug auf künftige Einnahmen und Kosten, finanzielle Leistung, technologische Veränderungen, Kapazitäten, Auslastungsraten, Erträge, Prozess- und geografische Diversifizierung, künftige Expansionspläne und Geschäftsstrategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören Risiken im Zusammenhang mit der Flachbildschirmindustrie, dem TFT-LCD-Markt, der Akzeptanz unserer Produkte und der Nachfrage nach ihnen, technologische und Entwicklungsrisiken, Wettbewerbsfaktoren und andere Risiken.Darüber hinaus enthält unser Geschäftsbericht weitere Informationen über diese und andere Faktoren, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den von uns gemachten zukunftsgerichteten Angaben abweichen.Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an spätere Ereignisse, neue Informationen oder zukünftige Umstände anzupassen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566449/20241125_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auo-stellt-erneut-auf-der-ces-aus-und-prasentiert-die-nachste-generation-des-smart-cockpits-2025-302315855.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: AUO Abteilung für Unternehmenskommunikation: Jessie Lee,Tel: +886-3-5008800,Durchwahl 503206,E-Mail: jessie.jc.lee@auo.com; Joye Hsueh,Tel: +886-3-5008800 ext 502782,E-Mail: joye.hsueh@auo.com; Peter Lin,Tel: +886-3-5008800 ext 507561,E-Mail: peter.cm.lin@auo.com; MBE Group,im Auftrag von AUO: Lisa Gill,Tel: 810.459.4446,E-Mail: lgill@mbe.groupOriginal-Content von: AUO Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172623/5916751