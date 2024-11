NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 25. November 2024, Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) ("Mustang" oder das "Unternehmen") freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 3.000.000 C$ aus folgenden Verkäufen (zusammen das "Angebot") bekannt zu geben:

- Bis zu 8.000.000 Non-Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") zu einem Preis von 0,25 C$ pro Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 C$ aus dem Verkauf der Aktien; und

- Bis zu 3.448.276 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "FT-Aktie" und zusammen mit den Aktien die "angebotenen Wertpapiere") zu einem Preis von 0,29 C$ pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ aus dem Verkauf der FT-Aktien.

Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") wird als Vermittler im Zusammenhang mit dem Angebot fungieren.

Jede FT-Aktie wird als "Flow-Through-Aktie" im Sinne von Unterabschnitt 66 Absatz 15 des Income Tax Act (Kanada) ("Tax Act") ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die Exploration der Uranprojekte des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien wird für Ressourcenexplorationskosten verwendet, die "kanadische Explorationskosten" (Canadian exploration expenses) im Sinne von Unterabschnitt 66 Absatz 6 des Tax Act und "Flow-Through-Kosten für den Bergbau von kritischen Mineralien" (flow through critical mineral mining expenditures) im Sinne von Unterabschnitt 127 Absatz 9 des Tax Act darstellen, die spätestens am 31. Dezember 2024 gegenüber den Käufern der FT-Aktien in einer Gesamthöhe von mindestens dem Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Aktien geltend gemacht werden.

Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der Canadian Securities Exchange (die "CSE"). Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE sind Vermittlergebühren entrichten. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die an dem Tag endet, der vier Monate plus einen Tag nach dem Tag der Ausgabe gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen liegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder an US-Personen verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Beauftragung von Red Cloud Securities Inc.

Das Unternehmen beauftragte Red Cloud mit der Bereitstellung einer Reihe von Unternehmensberatungsdiensten für das Unternehmen. Red Cloud ist ein in Toronto ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das Mineralexplorations- und Bergbauunternehmen beim Zugang zu Kapitalmärkten und der Verbesserung ihres Unternehmensprofils unterstützt.

Gemäß den Beauftragungsbedingungen erhält Red Cloud eine anfängliche Bargebühr von 150.000 $ für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten (die "anfängliche Laufzeit"), die automatisch monatlich verlängert wird, sofern nicht anderweitig gekündigt. Darüber hinaus erhält Red Cloud eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens an bestimmte identifizierte Parteien (jeweils eine "identifizierte Partei"), die Red Cloud dem Unternehmen vermittelt hat, und erhält eine solche Anzahl von Warrants für den Kauf von Stammaktien des Unternehmens (jeweils ein "Vermittler-Warrant"), die 7,0 % der Anzahl der Wertpapiere im Rahmen des Angebots entspricht, die an identifizierte Parteien verkauft wurden, die jeweils während eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zu einem Ausübungspreis ausgeübt werden können, der dem Angebotspreis der während der anfänglichen Laufzeit oder innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten danach verkauften Wertpapiere (der "Gebührenzeitraum") entspricht, oder zu einem anderen Ausübungspreis, der in den Richtlinien der CSE vorgeschrieben ist. Im Fall des Abschlusses einer anderen Transaktion als einer Aktienemission während des Gebührenzeitraums, an der eine identifizierte Partei beteiligt ist, zahlt das Unternehmen an Red Cloud eine Gebühr (die "Transaktionsgebühr"), die auf den gesamten Bar- und Sacherlös und anderen Gegenleistungen basiert, die in Verbindung mit der Transaktion gezahlt oder zu zahlen sind, vorbehaltlich einer Transaktionsgebühr von mindestens 75.000 $. Die Zahlung von Gebühren oder die Ausgabe von Wertpapieren an Red Cloud im Zusammenhang mit der Beauftragung unterliegt der Genehmigung der CSE. Red Cloud steht außerhalb der Beauftragung in keiner direkten Beziehung zum Unternehmen.

Beauftragung von German Mining Networks GmbH

Am 25. November 2024 beauftragte das Unternehmen die German Mining Networks GmbH ("GMN") mit der Erbringung von Investor Relations-Dienstleistungen in Europa. Die Beauftragung begann am 25. November 2024 und gilt zunächst für einen Zeitraum von einem Monat und verlängert sich danach automatisch um jeweils einen Monat (die "Laufzeit"), sofern sie nicht gemäß den Bedingungen der Beauftragung gekündigt wird. GMN mit Sitz in Deutschland ist auf die Unterstützung von Unternehmen beim Zugang zu Anlegern in bestimmten großen Finanzzentren in Kontinentaleuropa spezialisiert. GMN wird das Unternehmen potenziellen Investoren vorstellen, gezielte Aktionärsanrufe planen, Roadshows durchführen und Unterstützung bei anderen Marketinginitiativen über verschiedene persönliche und Online-Kanäle leisten. Gemäß den Bedingungen der Beauftragung leistet das Unternehmen ein Barhonorar in Höhe von 6.800 C$ pro Monat, das während der Laufzeit in vierteljährlichen Raten im Voraus zu zahlen ist. Für den Fall, dass das Unternehmen und GMN eine Roadshow durchführen, hat sich das Unternehmen bereit erklärt, GMN bestimmte Roadshow-Aufwendungen durch eine Bargebühr von 6.800 C$ zu erstatten, die drei Wochen vor dem Datum der Roadshow zu zahlen ist. Die Zahlung etwaiger Gebühren im Zusammenhang mit der Beauftragung unterliegt der Genehmigung der CSE. GMN steht außerhalb der Beauftragung in keiner direkten Beziehung zum Unternehmen. Die Anschrift von GMN lautet Postfach 10 01 26, 98561 Schmalkalden, Deutschland. Peter Krah von GMN kann telefonisch unter +49 176-99096054 oder per E-Mail unter krahp@german-mining.com erreicht werden.

Über Mustang Energy Corp.

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 2.901 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton weiter ausgebaut.

Für das Board of Directors

"Nicholas Luksha"

Nicholas Luksha

CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt", "glaubt" oder "geht davon aus" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten", zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf den Abschluss des Angebots, die Ausgabe der angebotenen Wertpapiere, die Zahlung von Vermittlungsprovisionen, das erwartete Abschlussdatum des Angebots und die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

