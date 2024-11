mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Partnerschaft

mobilezone gewinnt mit fenaco neue Kundin



26.11.2024 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 26. November 2024 mobilezone hat mit der fenaco-LANDI Gruppe eine neue Kundin gewonnen und bewirtschaftet seit Sommer 2024 die geschäftlichen und privaten Mobilabos von rund 15'000 Mobilnummern von Mitarbeitenden der fenaco-LANDI Gruppe. mobilezone unterstützt die Fleet Manager der fenaco-LANDI Gruppe bei der Betreuung und Verwaltung ihrer Mobilabos, welche deren Mitarbeitende im Rahmen der Ausübung ihres Berufs benötigen. Zudem betreut mobilezone private Abos aus dem Mitarbeiterangebot und stellt für fenaco eine individuelle digitale Plattform sowie Prozesse zur Verfügung. Des Weiteren können Mitarbeitende der fenaco von Fringe-Benefits in Form von attraktiven Smartphone- und Zubehör-Angeboten profitieren. «Dank der Zusammenarbeit mit mobilezone wissen wir die Betreuung unserer Mobilabos in professionellen Händen. Die dadurch frei werdenden Ressourcen können wir anderweitig einsetzen.», sagt Harald Brunner, Verantwortlicher Mobile Fleet Management bei der fenaco. Thomas Gülünay, Chief Business Officer B2B bei mobilezone, sagt: «Wir freuen uns über einen weiteren spannenden Kunden, den wir mit der fenaco Gruppe unterstützen dürfen.» Die fenaco ist eine Agrargenossenschaft und beschäftigt mehr als 11'000 Mitarbeitende. Zu den bekanntesten Marken gehören die Futtermittelherstellerin UFA, die Düngerhändlerin LANDOR, die Getränkeherstellerin RAMSEIER Suisse, die Weinkellerei Provins, die Fleischverarbeiterin Ernst Sutter, die Detailhändlerinnen Volg und LANDI sowie die Energieanbieterin AGROLA. mobilezone unterstützt Unternehmen und Verbände dabei, die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens optimal zu nutzen. Das Angebot umfasst eine professionelle Beratung, ein umfassendes Dienstleistungsangebot für alle Aspekte des Mobile-Managements sowie ein breites Angebot an Mobilgeräten und Zubehör. Mobilgeräte können von den Unternehmen gekauft werden oder mobilezone stellt diese im Mietmodell (Device as a Service) zur Verfügung. Via Online-Kundenportal können die Mitarbeitenden der Firmenkunden oder die Mitglieder von Verbänden Mobilgeräte und Zubehör bestellen oder Abos zu Vorzugskonditionen abschliessen. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

