EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): ESG

TAG erhält Sonderpreis beim Real Estate Social Impact Investing Award 2024, Engagement für starke Nachbarschaften gewürdigt



26.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG TAG erhält Sonderpreis beim Real Estate Social Impact Investing Award 2024, Engagement für starke Nachbarschaften gewürdigt Hamburg, 26. November 2024 Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V., Berlin, (ICG) hat zum dritten Mal den Real Estate Social Impact Investing Award verliehen und die TAG dabei für ihr Quartiersmanagement "Nachhaltige Nachbarschaft. Für alle." ausgezeichnet, um das Engagement und starke Miteinander in vielen Wohnquartieren an unterschiedlichen Standorten zu würdigen. Das ICG ist die standardsetzende Organisation für wertorientierte und nachhaltige Unternehmensführung in der deutschen Immobilienwirtschaft und spielt eine wichtige Rolle in den Bereichen Corporate Governance und Nachhaltigkeit. Das Projekt "Nachhaltige Nachbarschaft. Für alle." am Standort Merseburg wurde unter 40 eingereichten Projekten mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. Dieses Projekt steht exemplarisch für das Engagement und die Förderung der Gemeinschaft, die in vielen TAG-Wohnquartieren, zum Beispiel in Brandenburg an der Havel, Chemnitz, Döbeln, Eisenach, Erfurt, Gera, Salzgitter, Sangerhausen und Schwerin, gelebt wird. "Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement für starke Nachbarschaften gewürdigt wird", sagt Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG. "Ein Grundgedanke unseres unternehmerischen Handelns ist die nachhaltige Entwicklung unserer Wohnquartiere unter betriebswirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten. Unser Ziel ist es, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen wohlfühlen und füreinander da sind." Der Award würdigt innovative Projekte mit sozialer Wirkung in der Immobilienwirtschaft. Ziel der TAG ist es, durch nachhaltige Quartiersarbeit bezahlbaren Wohnraum anzubieten und durch die Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders die Lebensqualität in den Wohnquartieren zu verbessern. Dabei sollen auch ältere Menschen weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sich wohl und sicher fühlen und bis ins hohe Alter selbstbestimmt im eigenen zuhause leben können. Junge Familien, Kinder und Jugendliche sollen unabhängig von ihrem Einkommen die Möglichkeit haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren und Zugang zu Bildung und vielfältigen Freizeitangeboten zu erhalten. Dies gilt es, in einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Umfeld zu ermöglichen, das für Mieterinnen und Mieter offen, herzlich, bezahlbar und sozialverträglich bleibt. Diese Vielfalt fördert das Miteinander der Bewohner und schafft Raum für Begegnungen. "In unseren Wohnquartieren erleben wir täglich, wie wichtig ein gutes Miteinander ist", erklärt Claudia Becker, TAG-Standortleiterin für Merseburg. "Von Jung bis Alt, alle profitieren von einer lebendigen Nachbarschaft. Wir freuen uns, dass unser Engagement auf diese Weise anerkannt wird. Die Auszeichnung bestärkt uns in unserem Tun, weiterhin gemeinsam Nachbarschaft zu gestalten." Pressekontakt TAG Immobilien AG Grit Zobel Teamleitung Marketing & PR Telefon +49 (0) 30 520 54 217 grit.zobel@tag-ag.com Pressematerial inklusive Fotos nach der Preisverleihung unter: https://tag-wohnen.de/presse



26.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com