© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Der Erfolg von Nvidia hat gezeigt, wie lukrativ die KI-Industrie sein kann. Nun könnte der breitere Softwaresektor davon profitieren, meinen die Analysten von Wedbush.Wedbush hat das Kursziel für Palantir von 57 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf Outperform belassen: Analyst Dan Ives bezeichnete Palantir als den "Messi der KI-Wachstumsgeschichte" - in Anlehnung an den argentinischen Weltfußballer Lionel Messi. Das Unternehmen habe eine "bahnbrechende" KI-Strategie, die durch wachsende Anwendungsfälle in den nächsten 18 Monaten gestützt werde. "Das Zeitalter der KI-Software ist angebrochen", erklärte Ives und verwies auf die zunehmende Verbreitung generativer KI-Technologien, …