München/Leipzig (ots) -Rainhard Fendrich, Michael Patrick Kelly und Revolverheld hatten bereits zugesagt, José Carreras in der großen Jubiläumsgala zu unterstützen. Jetzt wird das Line-Up der 30. José Carreras Gala um weitere nationale und internationale Stars erweitert. Mit dabei sind in Leipzig am Donnerstag, 12. Dezember, Gitte Haenning, Albert Hammond, Tim Bendzko, Hansi Hinterseer, Sophia und die ABBAMANIA THE SHOW. Hinzu kommen viele weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer, die am Telefonpanel Spenden für die José Carreras Leukämie-Stiftung sammeln.Gitte Haenning wird zum ersten Mal bei der José Carreras Gala für den guten Zweck auftreten. Mit ihren zahllosen Hits ist sie seit den sechziger Jahren eine der beliebtesten Interpretinnen des deutschen Schlagers. Mittlerweile widmet sich die Dänin dem Theater sowie den Musikstilen Jazz, Blues und Musical. Dass niemand vor einer schweren Erkrankung gefeit ist, musste die sympathische Künstlerin in ihrer eigenen Familie erleben. 2012 starb ihre Schwester Jette an Krebs. "Sie war nicht nur meine Schwester, sondern auch meine beste Freundin. Jette kämpfte tapfer gegen Krebs, aber diese Krankheit war nicht mehr zu stoppen. Es gab keinen Weg zurück. Es war furchtbar. Vielleicht kann ich mit meinem Auftritt in der José Carreras Gala einen kleinen Teil dazu beitragen, dass anderen Menschen dieses Leid erspart bleibt", sagt Gitte Haenning.Auch Albert Hammond, einer der erfolgreichsten Komponisten der Popgeschichte, hat erfahren müssen, wie sich Schicksalsschläge anfühlen. 2016 wurde er von seiner Ehefrau Claudia verlassen, die nach über 30 Jahren - für ihn völlig überraschend - die Scheidung einreichte. Während der Corona-Pandemie erkrankte der Weltstar dann an einer Autoimmunstörung, die ihn so sehr beeinträchtigte, dass er nicht mehr singen konnte. "Doch Aufgeben ist keine Option. Ich habe mich in meine musikalische Arbeit gestürzt und mich Schritt für Schritt ins Leben zurückgekämpft. Die Musik hat mich wieder einmal gerettet. Jetzt möchte ich mit meiner Musik anderen Menschen helfen, die die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen", sagt der US-Künstler, der bereits vor zehn Jahren bei der 20. José Carreras Gala auf der Bühne stand.Der deutscher Singer-Songwriter Tim Bendzko, der mit seinem Aufruf "Nur noch kurz die Welt retten" 2011 seinen ersten von mittlerweile zahlreichen Hits landete, kommt zum ersten Mal zur José Carreras Gala. Mit José Carreras verbindet Bendzko nicht nur die Musik, sondern auch die Begeisterung für den Fußball und die Liebe zur Familie: "Wenn man Vater wird, begreift man, was im Leben wirklich zählt. Deshalb möchte ich einen kleinen Beitrag leisten, um Leukämie-Patienten und deren Familien in deren schwerer Zeit Mut und Zuversicht zu geben."Aller guten Dinge sind drei - oder mehr: Hansi Hinterseer hat bereits 2001 und 2004 José Carreras im Kampf gegen Leukämie unterstützt. Der ehemalige Skistar und seit 30 Jahren höchst erfolgreiche Sänger, Schauspieler und Moderator freut sich auf seinen dritten Gala-Einsatz: "Ich bewundere das Lebenswerk von José Carreras. Seit drei Jahrzehnten setzt er sich mit Herz und Seele dafür ein, Leukämie immer und bei jedem heilbar zu machen. Ein Auftritt in der José Carreras Gala ist für jeden Künstler ein ganz besonderer Augenblick, weil alle zusammen, ob auf der Bühne und hinter den Kulissen, dazu beitragen möchten, Leben zu retten und Leid zu lindern. Deshalb bin auch ich in diesem Jahr gerne wieder mit dabei. Ich hoffe, dass wir eine hohe Spendensumme erzielen, damit Leukämie heilbar wird.""Niemals allein" lautet der Titel ihres ersten Hits, mit dem die Newcomerin Sophia 2023 in den deutschen Singlecharts für Aufsehen sorgte. Inzwischen steht das Album auf Platz 4 der deutschen Charts und die Künstlerin begeistert ihre Zuschauer in ausverkauften Konzerten. "Niemals allein sollte auch unser Motto als Gesellschaft sein. Leukämie-Patienten und deren Familien brauchen unsere Solidarität. Aus diesem Grund freue ich mich, José Carreras in seiner Gala unterstützen zu dürfen", so die Sängerin.Garantiert für grandiose Stimmung wird die größte ABBA-Tribute-Show der Welt sorgen: ABBAMANIA THE SHOW zelebriert in der 30. José Carreras Gala Welthits von ABBA, wie "Mamma Mia", "Waterloo", "Dancing Queen" oder "Super Trouper".Hochkarätig besetzt ist auch das Spenden-Panel. Bereits zugesagt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Felix Brych, Marisa Burger, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Sven Hannawald, Peter Hardenacke, Ferdinand Hofer, Peter Imhof, Fabian Kahl, Susanne Klehn, Michaela May, Christine Neubauer, Xaver Schlager, Axel Schulz, Kamilla Senjo und Katarina Witt, sowie die Botschafter der Stiftung Matthias Killing, Nele Kiper, Scorpions-Frontmann Klaus Meine und Robert Lohr, Jürgen Tonkel.Die 30. José Carreras Gala wird am Donnerstag, 12. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr vom MDR live aus der Media City in Leipzig übertragen. An der Seite von Gastgeber José Carreras werden auch in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig, durch den großen Benefiz-Abend führen. Produzent der 30. José Carreras Gala ist Kimmig Entertainment. Welche weiteren internationalen und nationalen Stars Stifter José Carreras auf der Bühne und am Spenden-Panel unterstützen, wird in den kommenden Wochen bekanntgeben.FOTOCREDITS: Gitte Haenning: Frank Wartenberg, Albert Hammond: Rita Carmo, Tim Bendzko: Lukas Piel, Hansi Hinterseer: Max Christ, Sophia: Phil Hessler, ABBAMANIA THE SHOW: Milan Schmalenbach. Die einzelnen Bilder können zur Ankündigung und Berichterstattung der José Carreras Gala kostenlos von unserer Website heruntergeladen werden. https://carreras-stiftung.de/digitale-pressemappe/Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.400 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. 