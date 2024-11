Dortmund (ots) -Selbstständige, Freiberufler und besserverdienende Angestellte können noch in diesem Jahr von steuerlichen Vorteilen in der Altersvorsorge profitieren. Die Continentale Versicherung empfiehlt, die verbleibenden Wochen für Sonderzahlungen zu nutzen. Damit kann der Versicherte den komplett steuerlich begünstigten Freibetrag für die Basisrente (Rürup-Rente) voll ausschöpfen. Der Höchstförderbeitrag liegt 2024 bei 27.566 Euro für Ledige.Steuern sparen durch Sonderzahlungen"Erst zum Jahresende wissen viele Selbstständige und Freiberufler, wie viel Budget sie zusätzlich für die Altersvorsorge investieren können", sagt Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale Versicherung. Daher lohnt es sich, mit einem niedrigen laufenden Beitrag in die Basisrente einzusteigen und dann mit Sonderzahlungen zum Jahresende auszubauen. Bei der Continentale ist das bereits mit einem geringen monatlichen Beitrag zum Beispiel ab 25 Euro oder einem Einmalbeitrag ab 3.000 Euro möglich. "Diese Flexibilität ist besonders attraktiv für die Zielgruppe", betont der Experte.Drei Tarife - ausgezeichnet bewertetBei der Continentale wählt der Interessent aus drei Varianten die für ihn passendste aus:- Continentale BasisRente Invest: Komplett fondsgebunden und ideal für renditeorientierte Anleger.- Continentale BasisRente Classic Pro: Die kapitaleffiziente klassische Variante für sicherheitsorientierte Kunden.- Continentale BasisRente Invest Garant: Die ideale Kombination aus Fondsrendite und Garantieleistungen.Alle drei Varianten wurden von der unabhängigen Ratingagentur Franke und Bornberg im aktuellen Rating mit der Höchstnote FFF+ (hervorragend) ausgezeichnet.Vorteilsprüfungs-Option für mehr Flexibilität"Neben ausgezeichneten Tarifen ist uns wichtig, dass unsere Kunden auch von zukünftigen Verbesserungen profitieren", erläutert Thomas Pollmer. Durch den höheren Rechnungszins ab 2025 können sich höhere garantierte Rentenfaktoren oder höhere Mindestrenten ergeben. Wer bislang noch keine Basisrente hat, sollte keine Zeit und kein Geld verschenken und noch in diesem Jahr abschließen, um den Steuer-Spar-Effekt zu nutzen. Die Vorteilsprüfungs-Option ermöglicht es, den Vertrag im Jahr 2025 auf den Nachfolgetarif mit höheren Rechnungsgrundlagen umzustellen. So kann der Kunden von verbesserten Leistungen profitieren.Weitere InformationenKunden finden mehr Informationen unter www.continentale.de/basisrente. Freie Vermittler erhalten Details zu den Tarifen unter makler.continentale.de/basisrente.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5916836