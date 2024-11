RENK - Führungswechsel sorgt für Kursrutsch

Werbung







Die Ankündigung eines neuen Vorstandsvorsitzenden sorgte am Montagmorgen für einen Kursverfall des Rüstungsunternehmens



Das Rüstungsunternehmen RENK teilte am Sonntagabend mit, dass die derzeitige Vorstandsvorsitzende Susanne Wiegand ihr Mandat mit Wirkung zum 31. Januar 2025 niederlegen wird. Als Nachfolger kündigte das Unternehmen das Vorstandsmitglied Alexander Sagel an. Dieser war bisher für das operative Geschäft zuständig und soll mit Wirkung zum 1. Februar zum Vorstandsvorsitzenden ernannt werden. Unter Susanne Wiegand war die Aktie Anfang des Jahres erfolgreich an die Börse gegangen. Der Markt reagierte dementsprechend negativ auf den Führungswechsel. Zum Handelsbeginn notierte die Aktie im SDAX® fast 10 Prozent tiefer bei 18,15 Euro im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Der Kurs erholte sich jedoch schnell. Zum Nachmittag hin notierte die Aktie bereits wieder bei 19,29 EUR, sodass der Verlust aktuell bei knapp 3,5 Prozent liegt. Nach dem Börsengang des Unternehmens Anfang des Jahres war die Aktie zunächst stark angestiegen, nach dem Hoch im April jedoch um mehr als die Hälfte gefallen. Trotz einer starken Auftragslage konnte die Aktie im Vergleich zu den Konkurrenten Rheinmetall und Hensoldt bisher wenig von dem aktuellen Wachstum in der Rüstungsindustrie profitieren.









Jahresausblick 2025



Jörg Scherer, Leiter technische Analyse der HSBC, analysiert börsentäglich für Sie in unserem hauseigenem Daily Trading Newsletter u.a. den DAX® und weitere spannende Werte. Aktuell erwarten Sie im Hinblick auf das bevorstehende Jahresende eine Reihe von Spezialausgaben in denen ein Ausblick auf das kommende Jahr aus technischer Sicht aufgezeigt wird. Wenn auch Sie an unserem Daily Trading Newsletter interessiert sind, können Sie sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC