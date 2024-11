Für den DAX ging es auch zum Start in die neue Woche weiter aufwärts, per Saldo legten die Blue Chips 0,4% auf 19.405 Punkte zu. Rückblick: Der deutsche Leitindex konnte seinen Aufwärtsschwung mit in die neue Woche nehmen und dabei den dritten Handelstag in Folge zulegen. Bei 19.462 mit einem Aufwärts-Gap gestartet (Schlusskurs vom Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...