DJ MÄRKTE ASIEN/Zoll-Drohungen Trumps drücken Börsen ins Minus

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag mit Kursverlusten geschlossen. Auf das Sentiment in der Region drückten die Drohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, zusätzliche Zölle gegen Mexiko, Kanada und China zu erheben. Am Markt schürte dies Sorgen vor einem verschärften Handelskonflikt mit den USA.

In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social erklärte Trump, dass er am ersten Tag seiner Präsidentschaft für alle Produkte aus Mexiko und Kanada die in die USA eingeführt werden, einen Zoll von 25 Prozent erheben werde. In einem separaten Beitrag fügte er hinzu, dass er einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf Produkte erheben werde, die aus China in die USA importiert werden. Ein solcher Zoll käme zu den bereits bestehenden Zöllen der USA auf chinesische Waren hinzu.

An der Börse in Tokio gab der Nikkei-Index vor diesem Hintergrund um 0,9 Prozent nach auf 38.442 Punkte. Die Besorgnis vor US-Zöllen drückte vor allem auf Exportwerte wie den Auto- und Elektroniksektor. So verloren Nissan Motor 3,6 Prozent und Honda Motor 1,9 Prozent. Für die Aktie von Lasertec ging es kräftig um 5,5 Prozent nach unten.

Auch an der Börse in Seoul gaben die Kurse mit den Zoll-Drohungen Trumps nach. Der Kospi verlor 0,6 Prozent. Die Aktie der Reederei HMM fiel um 2,0 Prozent, die Titel des Schiffbauers HD Hyundai Heavy Industies rutschten um 5,6 Prozent ab.

Auch an den chinesischen Börsen trübten die Drohungen Trumps das Sentiment, jedoch nicht so stark wie an den anderen Aktienmärkten der Region. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung, dass Peking weitere Stimulierungsmaßnahmen im Dezember ankündigen könnte, um die maue Wirtschaftsentwicklung anzukurbeln und die Auswirkungen möglicher höherer Zölle abzufedern. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel wenig verändert. Der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland gab leicht um 0,1 Prozent nach. Die Aktie des Autoherstellers BYD fiel in Schanghai um 0,7 Prozent, SAIC Motor büßten 5,8 Prozent ein.

Die Auswirkungen eines zusätzlichen Zollaufschlags von 10 Prozent auf chinesische Waren in den USA sind wahrscheinlich überschaubar, verglichen mit dem zuvor angedrohten Zoll von 60 Prozent, so Erica Tay, Ökonomin bei der Maybank Investment Banking Group. Zwar könnte der Zoll das chinesische Exportwachstum leicht dämpfen, doch könnten die Auswirkungen unter anderem durch Währungsschwankungen ausgeglichen werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.359,40 -0,7% +10,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.442,00 -0,9% +15,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.520,36 -0,6% -5,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.259,76 -0,1% +9,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.153,79 +0,0% +12,4% 09:00 Taiex (Taiwan) 22.678,76 -1,2% +26,5% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.721,58 -0,3% +15,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.604,55 +0,4% +9,8% 10:00 BSE (Mumbai) 79.980,23 -0,2% +11,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:17 % YTD EUR/USD 1,0479 -0,2% 1,0496 1,0451 -5,1% EUR/JPY 161,50 -0,1% 161,71 161,51 +3,8% EUR/GBP 0,8350 +0,0% 0,8350 0,8322 -3,7% GBP/USD 1,2549 -0,2% 1,2570 1,2558 -1,4% USD/JPY 154,13 +0,0% 154,06 154,55 +9,4% USD/KRW 1.400,30 -0,0% 1.400,41 1.403,85 +7,9% USD/CNY 7,2038 +0,1% 7,1938 7,2025 +1,5% USD/CNH 7,2681 +0,3% 7,2467 7,2554 +2,0% USD/HKD 7,7822 -0,0% 7,7824 7,7815 -0,4% AUD/USD 0,6483 -0,3% 0,6502 0,6504 -4,8% NZD/USD 0,5842 -0,0% 0,5843 0,5841 -7,6% Bitcoin BTC/USD 94.108,45 -0,3% 94.422,40 98.320,30 +116,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,08 68,94 +0,2% +0,14 -1,2% Brent/ICE 73,20 73,01 +0,3% +0,19 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.614,47 2.628,89 -0,5% -14,42 +26,8% Silber (Spot) 30,19 30,38 -0,6% -0,19 +27,0% Platin (Spot) 934,60 945,00 -1,1% -10,40 -5,8% Kupfer-Future 4,07 4,10 -0,7% -0,03 +3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 26, 2024 02:47 ET (07:47 GMT)

