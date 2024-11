Datum der Anmeldung:22.11.2024Aktenzeichen:B3-133/24Unternehmen:Universitätsklinikum Frankfurt A.ö.R., Frankfurt a.M.; Erwerb aller Anteile und Kontrolle an der DGD Krankenhaus Sachsenhausen gGmbH, Radiologie Sachsenhausen GmbH, MVZ Sachsenhausen GmbH, MEDIPARG GmbH und Füreinanderdasein GmbH (alle in Frankfurt a.M.)Produktmärkte:Kliniken, Krankenhäuser, MVZ, ambulante Rehabilitationsdienstleistungen, stationäre Beatmungspflege, stationäre und ambulante medizinische Dienstleistungen