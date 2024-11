Köln (ots) -Sabine Scholt (WDR), derzeit Leiterin der Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland, wird neue Korrespondentin und Büroleiterin des ARD-Morgenmagazins im Hauptstadtstudio Berlin. Sie übernimmt die Position zum 1. März 2025. Michael Strempel, bislang MOMA-Korrespondent in der Hauptstadt, wird Leiter des ARD-Studios Paris.Sabine Scholt wird für das MOMA unter anderem Interviews mit Politikerinnen und Politikern führen sowie die aktuellen politischen Debatten einordnen. "Mit Sabine Scholt geht eine erfahrene politische Journalistin nach Berlin, die persönlich und beruflich bestens gerüstet ist für diese exponierte Stelle. Ich bin mir sicher, dass das Publikum des ARD-Morgenmagazins ihre höfliche, aber zugleich verbindliche und kritische Interviewführung schätzen wird", so WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni.Vita Sabine ScholtSabine Scholt studierte Germanistik, Neue Geschichte und Politikwissenschaft in Münster und Köln. Nach ihrem Volontariat beim WDR wurde sie 1990 Redakteurin bei der "Aktuellen Stunde". 2004 übernahm sie die Leitung der Redaktion Landespolitik Fernsehen, 2006 auch die Leitung der Programmgruppe Politik und Dokumentation NRW. Von 2006 bis 2019 war sie zudem stellvertretende Chefredakteurin der WDR Landesprogramme. 2019 übernahm Sabine Scholt die Leitung der Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland und verantwortete u.a. den Weltspiegel, das Europamagazin, die digitale Fachredaktion WDRforyou sowie die crossmediale Berichterstattung der WDR-Auslandsstudios. Der Öffentlichkeit bekannt ist Sabine Scholt als Moderatorin zahlreicher politischer Formate und Sondersendungen im WDR Fernsehen und in der ARD.Vita Michael StrempelMichael Strempel, geboren am 2. November 1965 in Sieglar, studierte in Bonn und Cardiff Geschichte, Politische Wissenschaften und Neuere Germanistik. 1993 volontierte er beim WDR. Ab 1994 war Michael Strempel Redakteur für Landespolitik beim WDR Fernsehen sowie Reporter und Moderator verschiedener WDR-Sendungen. 1999 arbeitete er als Korrespondent im ARD-Studio Bonn und wechselte anschließend als Redakteur, Reporter, Moderator und Chef vom Dienst ins Phoenix-Hauptstadtbüro. 2002 wurde er Planungsredakteur und Reporter des ARD-Morgenmagazins, 2004 ging er als ARD-Korrespondent nach Brüssel. Von 2007 bis 2012 leitete Strempel schon einmal das ARD-Studio in Paris. Im Anschluss war er Leiter der WDR-Programmgruppe Europa und Ausland und "Weltspiegel"-Moderator. Seit 2020 war er Korrespondent und Büroleiter das ARD-Morgenmagazins in Berlin.Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5916868