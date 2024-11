Memmingen (ots) -Alpha Cooling Professional, die innovative Kältebox aus dem Allgäu, geht jetzt als Zeitmaschine endgültig durch die Decke: Denn Wissenschaftler haben Sensationelles herausgefunden, das wieder einmal unglaublich klingt: Die regelmäßige Anwendung von Alpha Cooling verzögert nicht nur das biologische Altern, sondern hat sogar einen Verjüngungseffekt. Und zwar um bis zu 7,8 Jahre.Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, die Alpha Cooling unter der Leitung des Evolutionspsychologen und Verhaltensforschers Dr. Martin Morgenstern über einen Zeitraum von sechs Wochen durchgeführt hat. Mehrere Teilnehmer ließen ihr biologisches Alter in Form von so genannten epigenetischen Tests messen. Bei epigenetischen Tests wird das biologische Alter über so genannte Methylierungsmarker auf der DNA des Menschen bestimmt. Pro Teilnehmer wurde jeweils zu Beginn und am Ende der Studie ein Test gemacht. Im sechswöchigen Testzeitraum erhielten die Studienteilnehmer jede Woche drei Alpha-Cooling-Anwendungen.Heraus kam ein Ergebnis, das die beiden Vorstände der Alpha Industries AG, Markus Deussl und Michael Kiechle, noch gar nicht richtig fassen können: Bei allen Teilnehmern zeigte die Auswertung der epigenetischen Tests eine signifikante Zellverjüngung und damit auch eine Verjüngung des biologischen Alters von bis zu 7,8 Jahren.Zeitmaschine: Memmingen statt Silicon Valley"Das ist schon der Hammer: Seit Jahren pumpen Milliardäre im Silicon Valley Unsummen an Geld in die Forschung, um einen Jungbrunnen zu entwickeln, damit ausgewählte Menschen wie sie, die sich das leisten können, ihr eigenes Leben signifikant verlängern können. Und jetzt haben wir in Memmingen eine eigene Zeitmaschine, die einfach über Kälte funktioniert, und können dem Rest der Welt vom Allgäu Airport aus zeigen, wie es geht", sagt Alpha-Cooling-Entwickler, Markus Deussl, CEO der Alpha Industries AG.Vorstellung der Erkenntnisse am Samstag, 30. November, bei DUR-Cooling in Neu-UlmErgebnisse zur Studie stellt Markus Deussl am Samstag, 30. November beim "Winter-Glow-Event" von DUR-Cooling in Neu-Ulm vor (ab 17 Uhr, Sonnenstraße 18, 89233 Neu-Ulm, Anmeldung erforderlich unter info@durcooling.de).Pressekontakt:Jensen media GmbHRedaktionHemmerlestraße 487700 MemmingenTelefon: 08331/99188-0redaktion@jensen-media.deInternet: http://www.jensen-media.deAnsprechpartner: Ingo Jensen redaktion@jensen-media.deOriginal-Content von: Alpha Cooling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177503/5916867