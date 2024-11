Die Zalando SE verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur, wobei Morgan Stanley seine Position am Unternehmen substanziell ausgebaut hat. Der amerikanische Finanzriese hat seinen Gesamtanteil auf 5,69 Prozent erhöht, was einer bemerkenswerten Steigerung gegenüber der vorherigen Meldung von 4,71 Prozent entspricht. Diese Entwicklung setzt sich aus einem direkten Stimmrechtsanteil von 3,62 Prozent sowie verschiedenen Finanzinstrumenten zusammen, die weitere 2,07 Prozent der Stimmrechte repräsentieren.

Positive Kursentwicklung im Handel

Die Auswirkungen dieser Nachricht spiegeln sich bereits im Börsenhandel wider. Der Aktienkurs von Zalando verzeichnete einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 29,73 Euro. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum Jahresanfang, als die Aktie noch bei einem Tiefstand von 15,95 Euro notierte. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 34,61 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial für den Online-Modehändler signalisiert.

Zalando Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...