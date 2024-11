Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Start in die neue Handelswoche war insgesamt von einer freundlichen Tendenz geprägt, so die Analysten der Helaba.Bereits im frühen Handel seien die Treasury-Renditen gesunken, der Euro habe sich etwas zum US-Dollar erholt, und die Aktiennotierungen seien ebenfalls im Plus gestartet. Der ifo-Index habe trotz des leicht unter den Erwartungen liegenden Wertes die Zinssenkungserwartungen nicht weiter beflügelt. Die heute anstehenden Reden von EZB-Ratsmitgliedern würden daran nichts ändern. Die EZB vermeide derzeit Vorfestlegungen bezüglich Ausmaß und Ziel des Zinssenkungszyklus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...