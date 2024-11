© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

MicroStrategys Position auf dem Bitcoin-Markt könnte laut Bernstein in den kommenden Monaten für mehr Aufwärtspotenzial bei der Aktie sorgen. Die Analysten sind aber nicht die einzigen, die am Kursziel schrauben.Bernstein-Analyst Gautam Chhugani, der die Aktie mit "Outperform" bewertet, hat sein Kursziel von 290 US-Dollar auf 600 Dollar mehr als verdoppelt. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 49 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. "Wir glauben, dass sich Bitcoin in einem strukturellen Bullenmarkt befindet, der durch eine günstige Regulierung und Unterstützung durch die US-Regierung, institutionelle Akzeptanz und günstige makroökonomische Bedingungen (niedrige Zinsen, …