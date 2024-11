Sensationelle Funde: Halleck Creek wird zum Hoffnungsträger für Seltene Erden

Anzeige / Werbung

American Rare Earths hat in seinem Halleck Creek-Projekt in Wyoming eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen Rekordgehalte an Seltenen Erden, die für zahlreiche Schlüsseltechnologien unverzichtbar sind. Das Unternehmen erklärte, dass diese Ergebnisse das Potenzial haben könnten, die Rohstoffversorgung der USA maßgeblich zu stärken.

American Rare Earths hat in seinem Halleck Creek-Projekt in Wyoming eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen Rekordgehalte an Seltenen Erden, die für zahlreiche Schlüsseltechnologien unverzichtbar sind. Das Unternehmen erklärte, dass diese Ergebnisse das Potenzial haben könnten, die Rohstoffversorgung der USA maßgeblich zu stärken.

Rekordwerte bei Seltenen Erden

Die Analyse der letzten fünf Bohrlöcher der Kampagne 2024 ergab außergewöhnlich hohe Konzentrationen an Seltenen Erden. Einige Beispiele der Ergebnisse:



• HC24-RM046: 148 Meter mit durchschnittlich 4.451 ppm, Spitzenwert 6.198 ppm

• HC24-RM048: 161,5 Meter mit durchschnittlich 4.275 ppm, Maximalwert 5.869 ppm

• HC24-RM049: 90 Meter mit durchschnittlich 4.353 ppm, Höchstwert 6.049 ppm



Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt in vielen kommerziellen Minen bei 1.500 bis 2.500 ppm, was die Ergebnisse von Halleck Creek in eine außergewöhnliche Liga hebt. Das Unternehmen deutete an, dass diese Funde die Wirtschaftlichkeit des Projekts deutlich steigern könnten.