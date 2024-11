Die Alphabet-Tochter Google führt bedeutende Veränderungen im Rahmen des europäischen Digitalgesetzes DMA durch, die sich insbesondere auf die Hotelsuche auswirken. In einem wegweisenden Experiment in Deutschland, Belgien und Estland werden wesentliche Funktionen wie die interaktive Kartendarstellung und kostenlose Buchungslinks aus den Suchergebnissen entfernt. Diese Maßnahmen erfolgen als Reaktion auf die DMA-Vorgaben, die eine Bevorzugung eigener Dienste untersagen. Die Änderungen könnten erhebliche Auswirkungen auf das Nutzerverhalten und damit auf die Marktposition des Unternehmens haben.

Auswirkungen auf Geschäftspartner

Die Umstellung hat bereits jetzt spürbare Folgen für verschiedene Marktteilnehmer. Während große Online-Reiseplattformen und Vergleichsportale von den Änderungen profitieren, verzeichnen einzelne Hotelbetreiber und kleinere Anbieter einen Rückgang bei Direktbuchungen von bis zu 30 Prozent. Google plant daher, neue Anzeigeformate einzuführen, die sowohl Vergleichsseiten als auch direkten Anbietern ermöglichen sollen, ihre Angebote optimal zu präsentieren.

