Royal Canadian Mint (RCM): Royal Canadian Mint meldet Gewinn und Finanzleistung für das 3. Quartal 2024

OTTAWA, ON, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint (die "Mint") gibt ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt, die einen Einblick in ihre Aktivitäten, die Märkte, die ihre Geschäfte beeinflussen, und ihre Erwartungen für die nächsten 12 Monate geben.

"Während sich die Märkte weiter verändern, beweist die Mint ihre Fähigkeit, dank ihrer diversifizierten Struktur und flexiblen Geschäftsstrategie neue Chancen zu nutzen", sagte Marie Lemay, President und CEO der Royal Canadian Mint.

Die Finanzergebnisse sollten in Verbindung mit dem Jahresbericht der Mint gelesen werden, der unter www.mint.ca verfügbar ist. Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Finanzielle und operative Highlights

Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 lagen über den Zielvorgaben und über dem Niveau von 2023. Höhere Goldmarktpreise und Auslandsumlaufmengen in Verbindung mit niedrigeren Fixkosten waren die Hauptfaktoren für den Anstieg gegenüber dem Vorquartal. Diese Zuwächse wurden teilweise durch ein geringer als erwartetes Edelmetallvolumen aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage auf dem globalen Edelmetallmarkt ausgeglichen. Die Mint geht davon aus, dass sie ihre finanziellen Ziele für 2024 erreichen wird, wie sie im Unternehmensplan 2024-2028 festgelegt sind. Das Führungsteam der Mint wird den Status im Vergleich zu den Zielvorgaben weiterhin genau verfolgen.

Der konsolidierte Umsatz sank im Jahr 2024 auf 252,7 Millionen CAD (2023: 360,6 Millionen CAD).

Der Umsatz aus dem Edelmetallgeschäft sank im Jahr 2024 auf 217,6 Millionen CAD

(2023 - 328,4 Millionen CAD): Das Volumen an Goldbarren sank im Quartalsvergleich um 38 % auf 106,1 Tausend Unzen (2023: 170,1 Tausend Unzen), während das Volumen an Silberbarren um 20 % auf 2,7 Millionen Unzen (2023: 3,4 Millionen Unzen) zurückging. Die Marktpreise für Gold und Silber stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 27 % bzw. 23 %. Der Umsatz mit numismatischen Produkten ging im Vergleich zum Vorquartal um 12% zurück, was vor allem auf die hohe Nachfrage nach den Produkten zur Regentschaft von Königin Elisabeth II. im Jahr 2023 zurückzuführen ist.

Der Umsatz aus dem Edelmetallgeschäft sank im Jahr 2024 auf 217,6 Millionen CAD (2023 - 328,4 Millionen CAD): Die Einnahmen aus dem Umlaufgeschäft stiegen im Jahr 2024 auf 35,1 Millionen CAD

(2023: 32,2 Millionen CAD): Die Einnahmen aus dem Auslandsumlaufgeschäft stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 77 %, was auf höhere Produktions- und Versandmengen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 zurückzuführen ist. Die Einnahmen aus den Produkten und Dienstleistungen für den kanadischen Münzumlauf gingen im Quartalsvergleich um 12 % zurück, da weniger Münzen zur Auffüllung der Bestände benötigt wurden und gleichzeitig die Programmgebühren gemäß der Vereinbarung mit dem Finanzministerium gesenkt wurden.

(2023: 32,2 Millionen CAD): Insgesamt verringerten sich die betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 28,3 Mio. CAD (2023: 36,0 Mio. CAD), was hauptsächlich auf die geplante Reduzierung der Beratungs- und Personalkosten zurückzuführen ist.

Konsolidierte Ergebnisse und finanzielle Leistung

(in Millionen)





13 Wochen beendet 39 Wochen beendet







Veränderung



Veränderung

28. September

2024 30. September

2023 $ % 28. September

2024 30. September 2023 $ % Umsatz $ 252,7 $ 360,6 (107,9) (30) $ 861,2 $ 1.841,8 (980,6) (53) Gewinn (Verlust) für den Zeitraum $ 5,7 $ (5,8) 11,5 (198) $ 24,1 $ 15,0 9,1 61 Gewinn (Verlust) vor

Ertragsteuern und

sonstigen Posten 1 $ 1,4 $ (8,7) 10,1 (116) $ 12,3 $ 23,4 (11,1) (47) Gewinn (Verlust) vor

Ertragsteuern und

sonstigen Posten - Marge2

0,6 % (2,4) %.



1,4 %. 1,3 %.



(1) Der Gewinn (Verlust) vor Erwerbsteuern und anderen Posten ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl. Eine Überleitung vom Ergebnis für den Zeitraum zum Ergebnis vor Ertragsteuern und sonstigen Posten ist auf Seite 13 des Berichts über das dritte Quartal 2024 der Mint enthalten.

(2) Der Gewinn (Verlust) vor Erwerbsteuern und anderen Posten ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, deren Berechnung auf dem Gewinn vor Erwerbsteuern und anderen Posten basiert.



Stand vom 28. September 2024 31. Dezember 2023 $ Veränderung % Veränderung Bargeld $ 58,4 $ 59,8

(1,4) (2) Bestände $ 71,5 $ 68,8

2,7 4 Kapitalvermögen $ 174,2 $ 173,0

1,2 1 Gesamtvermögen $ 376,8 $ 380,4

(3,6) (1) Betriebskapital $ 99,2 $ 97,8

1,4 1

Im Rahmen ihres Risikomanagementprogramms überwacht die Mint auch weiterhin aktiv ihre globalen Lieferketten- und Logistiknetze, um den laufenden Betrieb sicherzustellen. Trotz aller Bemühungen rechnet die Mint damit, dass Veränderungen im makroökonomischen Umfeld und andere externe Ereignisse auf der ganzen Welt sich auch im Jahr 2024 auf ihre Finanzleistung auswirken werden. Die Minte wird auch weiterhin potenzielle Risiken, die sich ergeben, durch ihr Risikomanagementverfahren mindern.

Um mehr über den Bericht der Mint für das dritte Quartal 2024 zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mint.ca.

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine staatliche Organisation, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullions (Anlagemünzen) als auch die angesehenen kanadischen militärischen und zivilen Gedenkstücke herausgegeben. Darüber hinaus ist die Mint auch in London und in der Verfeinerung von COMEX-Gütern tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Verfeinerungen ihrer Art. Als Einrichtung und Unternehmen strebt die Mint den bestmöglichen Umweltschutz an und bemüht sich, günstig auf die Gemeinschaften ihrer Tätigkeit einzuwirken. Die Mint bindet die Aspekte Umwelt, Soziales und Führung/Leitung in jeder Hinsicht in seine Operationen ein.

Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND NICHT GAAP-KONFORME FINANZKENNZAHLEN

Diese Pressemitteilung enthält nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die an den entsprechenden Stellen deutlich gekennzeichnet sind. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sind nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht standardisiert und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen, die nach IFRS berichten, veröffentlicht werden.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen der Geschäftsleitung hinsichtlich der Ziele, Pläne, Strategien, des zukünftigen Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung sowie der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten der Münze widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter oder Ausdrücke wie "plant", "antizipiert", "erwartet", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt" und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um Fakten, sondern lediglich um Schätzungen hinsichtlich des erwarteten Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung, der Geschäftsaussichten und der Chancen (Annahmen). Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese Schätzungen zukünftiger Ergebnisse unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen der Mint abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risiken für die Wertentwicklung" der Management Discussion and Analysis im Jahresbericht 2023 der Münze sowie in Anmerkung 9 - Finanzinstrumente und finanzielles Risikomanagement des geprüften Konzernabschlusses der Mint für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr aufgeführt sind. Die in dieser Gewinnmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den 20. November 2024, und die Mint verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder veränderten Umständen oder aus anderen Gründen nach diesem Datum Rechnung zu tragen.

