Zürich (ots) -In der Serie "Digital Athletes" von localsearch, Digital Partner des Schweizer Handballverbands (SHV), spricht Profisportlerin Kerstin Kündig vor der Heim-Europameisterschaft über Disziplin, Hartnäckigkeit und die digitale Welt.Was einst im Schulsport begann, ist heute eine internationale Handballkarriere: Kerstin Kündig, 31, entdeckte mit sieben Jahren ihre Leidenschaft für Handball. Heute steht sie an der Spitze des Handballsports, spielt für den Thüringer HC in Erfurt und führt als Captain das Schweizer Nationalteam.Für die Rückraumspielerin vereint Handball "Cleverness, Schnelligkeit, Kraft und Spielwitz." Schon früh lernte sie Disziplin und Verantwortung - Werte, die ihre Erfolge prägen, wie die EM-Qualifikation und nationale sowie internationale Titel.Als offizieller Digital Partner des Schweizer Handballverbands unterstützt localsearch als Architektin der Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities (https://www.localcities.ch/de/) die Athletinnen und Athleten sowie die Vereine bei der Stärkung ihrer Online-Präsenz. So erhält localsearch direkte Einblicke in den Werdegang und die Ziele der Profis.Kerstin Kündigs digitaler FussabdruckAls moderne Athletin nutzt Kündig digitale Medien täglich. Besonders auf Social Media (https://www.instagram.com/kerstinkuendig?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) betreibt sie aktiv Community-Management, gewährt spannende Einblicke hinter die Kulissen des Profisports und nutzt die Chancen für ihre eigene Vermarktung sowie der Präsentierung von Sponsoren. Beruflich wie privat schätzt sie die digitale Welt für ihre Möglichkeiten. Auch vor KI schreckt die Athletin nicht zurück und integriert sie in ihr alltägliches Leben: "KI (https://www.presseportal.de/pm/125003/5907955) nutze ich zum Beispiel für Recherchen, Uni-Aufgaben, Alltagsfragen und Inspiration", erklärt sie. Shoppen geht die Sportlerin zwar lieber im Geschäft, doch wenn sie sich über Dienstleistungen informieren und Termine buchen möchte, geht sie ebenfalls den Weg über das Internet. Online-Bewertungen helfen ihr bei Kaufentscheidungen.Ziele: Titel, Weltmeisterschaft und Heimat-EMDie anstehende Heim-EM hat für Kerstin Kündig höchste Priorität: Anpfiff des ersten Spiels ist am 28. November 2024 (https://www.handball.ch/de/heim-em-frauen-2024/) in Basel, die Schweizerinnen spielen erstmals am Freitag, 29. November 2024 um 18 Uhr gegen Färöer.Auch langfristig hat Kündig ambitionierte Pläne: Weitere Titelgewinne und eine erstmalige Qualifikation mit dem Schweizer Team für eine Weltmeisterschaft stehen auf der Bucketlist. localsearch wünscht Kerstin Kündig und dem ganzen Schweizer Handballteam viel Erfolg bei der EM und ist stolz, als digitaler Partner an ihrer Seite zu stehen.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim Digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Marktplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Über LocalcitiesLocalcities (https://info.localcities.ch/deinverein) bietet Vereinen die Möglichkeit, sich auf der grössten und modernsten Vereinsplattform der Schweiz zu präsentieren. Die Plattform überzeugt durch schweizweite Reichweite, effektive Online-Marketing-Massnahmen und kontinuierliche Weiterentwicklung - ohne zusätzlichen Aufwand für die Vereine.