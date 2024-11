© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Der Anbieter von Videokommunikationssoftware Zoom hat Anleger mit starken Zahlen nicht überzeugen können, die Aktie gibt am Dienstag deutlich nach.Nach einem in diesem Jahr abwechslungsreichen Handelsverlauf notierte die Aktie von Zoom unmittelbar vor der Vorlage des Geschäftsberichtes am Montagabend mit einem Plus von knapp 36 Prozent. Vor allem eine Rallye in den vergangenen Wochen sorgte nach einer anhaltenden Talfahrt im ersten Halbjahr für eine inzwischen zufriedenstellende Bilanz. Ausgelöst hatte den Run auf die Aktie die äußerst moderate Bewertung, nachdem die Anteile gegenüber ihrem Allzeithoch zeitweise 90 Prozent an Wert verloren hatten. Am Dienstag jedoch steht Zoom erneut vor …