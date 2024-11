Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero könnte in den kommenden Wochen ihren jüngsten Höhenflug fortsetzen. Rückenwind verspricht der Börsengang der Tochter Talabat in Dubai. Die Zeichnungsfrist läuft, und die Nachfrage ist hoch. Delivery Hero ist nur wenige Minuten nach Zeichnungsbeginn sämtliche Aktien der Tochter losgeworden. Die Gesellschaft will zunächst nur 15 Prozent der Anteile platzieren. Das obere Ende der Preisspanne von 0,41 bis 0,44 Dollar impliziert eine Bewertung für Talabat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...