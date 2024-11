Soft N Dry TreeFree Diaper holt Ex-Aldi Geschäftsführerin ins Team

Anzeige / Werbung

Mit dem prominenten Neuzugang will Soft N Dry die strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Effizienz ausweiten.

Der kanadische Börsenkandidat im Bereich nachhaltiger, entwaldungsfreier Windeln, Soft N Dry Diapers Corp., verstärkt sein europäisches Beraterteam durch die Ernennung von Dr. Tanja Hacker in den Beirat des Unternehmens. Dr. Hacker ist Gründerin und CEO der Retail Experts Group (www.retail-experts-group.com), einer Beratungsfirma, die sich auf Einzelhandelsstrategien, Category Management und Wachstum im Bereich Eigenmarken spezialisiert hat. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie Führungspositionen bei namhaften Einzelhändlern inne, darunter als Vizepräsidentin bei Lidl und Geschäftsführerin bei Aldi Nord.



In diesen Positionen spielte sie eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Eigenmarken und der Steigerung der Rentabilität im wettbewerbsintensiven Discount-Sektor. Ihre Expertise in den Bereichen Verbrauchertrends, operative Effizienz und Nachhaltigkeit wird eine zentrale Rolle bei der Führung des Retail Consumer Connection Program von Soft N Dry in Europa spielen, das das private Label TreeFree DIaper mit econoLiite Core unterstützt.

Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry kommentierte: "Wir freuen uns, Dr. Hacker in unserem Beirat willkommen zu heißen. Ihre umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit marktführenden Discount-Einzelhändlern und ihre nachweisliche Erfolgsbilanz im Bereich Eigenmarkenwachstum werden Soft N Dry in Europa enorm bereichern. Dr. Hackers einzigartige Einblicke werden uns helfen, unsere innovative TreeFree Diaper-Produktlinie, einschließlich des neuen econoLiite Core, so auszurichten, dass sie den wachsenden Anforderungen unserer Einzelhandelspartner in Europa entspricht."

Dr. Tanja Hacker ergänzte: "Ich freue mich, dem Beirat von Soft N Dry in einer so transformativen Zeit beizutreten. Soft N Dry definiert Nachhaltigkeit in der Windelindustrie neu, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um das Unternehmen und seine Partner im Discount-Einzelhandel und bei OEMs in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld zum Erfolg zu führen."

Retail Consumer Connection Program: Vorteile für Discount-Einzelhändler

Das Connection Program von Soft N Dry wurde entwickelt, um Discount-Einzelhändlern zu helfen, nachhaltige Eigenmarkenprodukte wie die TreeFree Diaper mit econoLiite Core nahtlos in ihr Sortiment aufzunehmen. Das umfassende Wissen von Dr. Hacker über den Discount-Einzelhandel wird die Effektivität des Programms weiter steigern. Wichtige Vorteile für Einzelhändler umfassen:

- Nachhaltigkeitsvorteil und Verbraucherattraktivität: Das Programm ermöglicht es Discount-Händlern, baumfreie Babywindeln anzubieten, die mit den Werten moderner Verbraucher übereinstimmen, und sich so als Vorreiter in der Nachhaltigkeit zu positionieren.

- Höhere Margen: conoLiite Core bietet eine kostengünstige, leistungsstarke Lösung, die es Discount-Einzelhändlern ermöglicht, ihre Eigenmarkenmargen zu verbessern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

- Schlüsselfertige Eigenmarkenlösung: Das Programm unterstützt Einzelhändler mit fertigen Windeln oder der Integration von econoLiite Core in bestehende OEM-Partnerschaften, um die Markteinführung zu beschleunigen.

- Einhaltung der EUDR: Mit der Umsetzung der EUDR im Jahr 2025 bietet das Programm eine vollständig konforme Lösung, die regulatorische Risiken mindert und die Nachhaltigkeitsglaubwürdigkeit stärkt.

Soft N Drys strategischer Fokus auf Einzelhandel und Nachhaltigkeit

Soft N Dry Diapers Corp. ist angesichts des beispiellosen Wachstums im Discount-Einzelhandel gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen, indem es EUDR-konforme, kosteneffiziente Windellösungen für Eigenmarken in Zusammenarbeit mit OEM-Windelherstellern in großem Maßstab bereitstellt. Mit den proprietären Technologien ecoLiite Core und econoLiite Core bietet Soft N Dry herausragende Produktleistung und Nachhaltigkeit für OEM-Windelhersteller und Einzelhandelskunden in Europa, Großbritannien, Nordamerika und Lateinamerika. Der globale Markt für Wegwerfwindeln hat aktuell ein Volumen von 85,2 Milliarden US-Dollar. Soft N Dry begründet seine Führungsrolle in der sich neu etablierenden Produktkategorie TreeFree Diaper mit Produkteingenschaften, die traditionelle baumfaserbasierte Materialien übertreffen. Voraussichtlich im ersten Quartal 2025 strebt das Unternehmen den Börsengang an. Der Börsenprospekt soll noch vor Jahresende bei der Canadian Stock Exchange eingereicht werden.

