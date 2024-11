Ottawa / St. Gallen (ots) -Harris, ein weltweit führender Anbieter und Käufer von Branchensoftware, gibt die Übernahme des Schweizer Softwareunternehmens WigaSoft AG bekannt. Mit dieser Akquisition stärkt Harris seine Position im D-A-CH-Raum und setzt seine Strategie fort, innovative und spezialisierte Lösungen im Gesundheitswesen anzubieten.Die WigaSoft AG ist bekannt für ihre umfassende Softwarelösung, die speziell für medizinische Leistungserbringer und Pflegeeinrichtungen entwickelt wurde. Sie bietet Produkte zur Unterstützung von Einrichtungen bei der Pflegedokumentation und digitalen Leistungsdokumentation, um Effizienz zu steigern und Prozesse zu optimieren. Als Anbieter und Betreiber von Primärsystemen für die Pflegedokumentation begleitet WigaSoft ihre Kunden selbstverständlich auf dem Weg zu eHealth und dem elektronischen Patientendossier (EPD).Zu den zentralen Softwarelösungen gehören:- WiCare|Doc: Eine umfassende Dokumentationslösung mit Modulen für unterschiedliche Anforderungen.- WiCare|Doc-L: die speziell für Langzeitinstitutionen entwickelte Lösung, ist ein integraler Bestandteil des interdisziplinären Bewohnerdossiers und ermöglicht eine differenzierte und reflektierende Dokumentation aller relevanten Behandlungsprozesse. Die Software deckt den gesamten Pflegeprozess von Eintritt bis Austritt ab, einschließlich der Bewohnerstammdaten und Leistungserfassung. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung von Beobachtungsphasen nach BESA oder RAI-NH, was den individuellen Pflegebedarf optimal abbildet.- WiCare|Doc-B: wurde speziell für die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen entwickelt. Die Software unterstützt das interdisziplinäre Team während des gesamten Betreuungsprozesses und enthält Fachkomponenten wie Bedarfserhebungen, Maßnahmenplanungen, Zielvereinbarungen und Standortgespräche. Diese lassen sich an betriebliche Gegebenheiten anpassen, während Termine und Arbeitseinsätze übersichtlich geplant werden können. Der Informationsfluss wird durch gezielte Konfiguration gesteuert, sodass relevante Informationen rollenspezifisch verfügbar sind. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht dabei eine einfache Navigation und Nutzung.- WiCare|now LE®: Diese webbasierte Leistungserfassungslösung ermöglicht die Erfassung von Leistungen für die interne Kostenrechnung und die Fakturierung, basierend auf den Regelwerken der verwendeten Tarife.- WiCare|now LEP®: Eine plattformunabhängige, standardisierte Softwarelösung für die Tätigkeits- und Leistungserfassung, die detaillierte LEP®-Auswertungen bietet und den Vorgaben der LEP AG entspricht.- WiCare|now tacs®: Ein zertifiziertes, webbasiertes Controllingsystem zur Tätigkeitsanalyse mit integrierter Leistungserfassung nach der Methode tacs®. Diese Lösung ist für den Einsatz bei verschiedenen Berufsgruppen geeignet und stellt Pflegetätigkeiten klar und transparent dar, wodurch Führungskräfte wichtige Kennzahlen für das Prozessmanagement gewinnen.Fast 80Einrichtungen in der Schweiz setzen bereits auf die Softwarelösungen von WigaSoft, um ihre alltäglichen Abläufe zu digitalisieren und ihre Ressourcen optimal zu nutzen, was es ihnen ermöglicht, den Patienten und Kunden eine hochwertige Versorgung zu bieten.Dr. Guido Moritz, Portfolio Leader Harris D-A-CH, kommentierte: "Mit der Übernahme von WigaSoft erweitern wir unser Angebot im Gesundheitssektor der D-A-CH-Region und schaffen neue Möglichkeiten, um unseren Kunden modernste und anwenderfreundliche Lösungen zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns, das Team von WigaSoft in der Harris-Familie willkommen zu heißen und gemeinsam an innovativen Lösungen für das Gesundheitswesen zu arbeiten."Über WigaSoft AGDie WigaSoft AG hat sich in der Schweiz als führender Anbieter von Softwarelösungen für das Gesundheitswesen etabliert. Ihr umfassendes Produktportfolio unterstützt medizinische Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen dabei, ihre betrieblichen Prozesse effizient zu verwalten und den Patientenservice zu optimieren. Mit einer benutzerfreundlichen Plattform und einem starken Fokus auf die Bedürfnisse der Gesundheitsbranche genießt das Unternehmen in der Schweiz hohes Ansehen.Weitere Informationen zur WigaSoft AG: www.wigasoft.chÜber N. Harris Computer Corporation (Harris)Harris erwirbt und entwickelt Branchensoftwareunternehmen, die sich auf spezifische Märkte konzentrieren, und baut sie für die Zukunft auf. Harris ist Teil der Constellation Software Inc. (TSX: CSU), einem weltweit führenden Käufer von Branchensoftwareunternehmen und bietet Lösungen für mehr als 240 Unternehmen in über 20 Branchen.